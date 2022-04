Se enfermó, su jefa le mandó por error criticándola y todo terminó de la peor manera

image.png

"Me enfermé y me pidieron que me fuera a mi casa porque tosía mucho", contó@conniewaters31.

"El sábado a la noche me sentí muy mal. Tenía fiebre, tosía... había perdido mi voz", recordó.

Una vez que regresó a su hogar, se hizo un test de Covid y otro de gripe para ver si los virus estaban en su cuerpo.

Ambos resultados dieron negativos. Con el transcurso de las horas, su cuadro empeoró.

"Me pregunto si debería volver a hacerme la prueba del Covid y de la gripe. Esta mañana me levanté literalmente sin voz. Mi garganta se encuentra en llamas y me mata el dolor de cabeza. Tomé mi temperatura y me dio 37,5° (...)", le escribió la mujer a ella, según las capturas de pantalla que compartió.

image.png

"Si te vuelves a hacer la prueba por favor trae el resultado mañana", contestó.

A continuación, su jefa le envió sin querer un nuevo mensaje: iba destinado a su esposo, aunque terminó recibiéndolo Connie.

"¡Por el amor de Dios! Ya está tratando de evitar ir a trabajar. Por las fotos de Facebook durante el fin de semana no parecía estar enferma", decía el texto.

image.png

"¡Qué bien! No estoy tratando de escaparme del trabajo. En lo más mínimo. Si hubiera podido hablar contigo, habrías podido oír mi voz y corroborar lo enferma que estoy (...) Buena suerte para encontrar a otra persona que ocupe ese puesto. Yo iré mañana a buscar mis cosas y chau", respondió la estadounidense.

Enseguida, la jefa le ofreció disculpas. Y luego la cuestionó: "Lo siento. Se suponía que no debías ver ese mensaje. Pero es verdad. Has estado faltando mucho al trabajo".