Una pareja robó un portero eléctrico con su hijo como "pantalla" y quedó registrada por las cámaras del lugar
El hecho ocurrió en el barrio porteño de Belgrano y los sospechosos ya fueron vistos cometiendo otros delitos similares. Los daños causaron grandes problemas a los vecinos.
Una pareja fue registrada por las cámaras de seguridad mientras robaba un portero eléctrico en plena madrugada en el barrio porteño de Belgrano. Los delincuentes actuaron junto a su hijo menor, a quien utilizaban como “pantalla” para evitar sospechas y pasar inadvertidos ante la Policía.
En A24 mostraron las impactantes imágenes registradas por las cámaras de seguridad y uno de los porteros del edificio ultrajado comentó que llevará “varios días” en reparar el portero dañado porque dependen del proveedor. La familia delincuente buscaba quedarse con el cobre que formaba el portero eléctrico.
El episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en avenida Kramer al 1800, donde las cámaras de un edificio captaron el momento exacto en el que el hombre arrancó el tablero ubicado junto a la puerta de ingreso, mientras la mujer hacía de campana sobre la vereda, sosteniendo al chico de la mano.
Cuando el hombre logró desprender el equipo, la mujer se acercó, lo tomó y lo guardó dentro de una bolsa de tela que llevaba colgada del brazo. Según informaron en A24, esta familia ya habría sido vista en otros edificios de la zona y también en Núñez, donde se investigan hechos similares.
En las imágenes se observa que el hombre primero forzó el tablero hasta aflojarlo, luego se alejó unos metros junto a la mujer y el menor, y regresó minutos después para terminar de sacarlo. Para los investigadores, el niño era utilizado para no despertar sospechas de los vecinos durante la maniobra y se estima que el valor del portero eléctrico robado, que tenía 3 kilos de peso, sería de unos 13 mil pesos por el cobre con el que estaba hecho, según informaron en A24.
Se reactivó el robo de cobre en la Ciudad
El robo de tableros, medidores de luz y piezas de cobre se volvió cada vez más frecuente en la Ciudad. Los delincuentes los sustraen para revenderlos como metales, generando además importantes costos y complicaciones para los consorcios.
Tras el hecho, el edificio afectado deberá decidir cómo reemplazar el portero eléctrico mientras se hace la nueva pieza, que es clave en el sistema de timbres y seguridad del ingreso.