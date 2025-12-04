Una pareja robó un portero eléctrico con su hijo como "pantalla" y quedó registrada por las cámaras del lugar.

En las imágenes se observa que el hombre primero forzó el tablero hasta aflojarlo, luego se alejó unos metros junto a la mujer y el menor, y regresó minutos después para terminar de sacarlo. Para los investigadores, el niño era utilizado para no despertar sospechas de los vecinos durante la maniobra y se estima que el valor del portero eléctrico robado, que tenía 3 kilos de peso, sería de unos 13 mil pesos por el cobre con el que estaba hecho, según informaron en A24.

los-delincuentes-salieron-a-robar-con-su-hijo-foto-captura-de-video-VBI7KEWBFBASJPV7LLHQ5TXTDE (1) Los delincuentes salieron a robar con su hijo. (Foto: captura de video)

Se reactivó el robo de cobre en la Ciudad

El robo de tableros, medidores de luz y piezas de cobre se volvió cada vez más frecuente en la Ciudad. Los delincuentes los sustraen para revenderlos como metales, generando además importantes costos y complicaciones para los consorcios.

Tras el hecho, el edificio afectado deberá decidir cómo reemplazar el portero eléctrico mientras se hace la nueva pieza, que es clave en el sistema de timbres y seguridad del ingreso.