"No Preguntes": la película argentina que arrasó en el Festival de Mar del Plata

En un mundo donde todo debería ser ordenado, la oficina se convierte en un laberinto caótico que la enfrenta a preguntas profundas:¿Qué significa realmente trabajar?¿Hasta qué punto hay que adaptarse para no perderse en el sistema?Y qué lugar quiere ocupar en una sociedad tan absurda como ella misma?

“No Preguntes” combina humor, crítica social y una mirada existencialista sobre el mundo laboral contemporáneo.

Sin título

Ficha técnica

Dirección: Agustín Palleres Yoffe

Agustín Palleres Yoffe Guión: Francisco Furgang, Catalina Gelos

Francisco Furgang, Catalina Gelos Producción: Agustín Pallares Yoffe, Giuliana Pieruccini

Agustín Pallares Yoffe, Giuliana Pieruccini Dirección de Fotografía: Sebastián Krapp

Sebastián Krapp Dirección de Sonido: Martín Méndez

Martín Méndez Montaje y Color: Pablo Defeo

Pablo Defeo Dirección de Arte: Carmela Harismendy

Carmela Harismendy Música: Santiago Pedroncini

Agustín Palleres Yoffe (Buenos Aires, 1980) es productor, director y publicista creativo con una destacada trayectoria internacional. A lo largo de su carrera, trabajó en publicidad, videoclips y programas de televisión reconocidos con múltiples premios en América Latina, Estados Unidos y Europa.

En 2024 dirigió y produjo su primera película, “No Preguntes”, con la que obtuvo diversas nominaciones y galardones en el circuito internacional, consolidando una nueva etapa en su carrera cinematográfica.