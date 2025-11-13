La China Suárez envuelta en un tremendo escándalo con Disney por sus manejos: "Podridos"

“Altísimo quilombo esta mañana de jueves en la mesa chica de Disney", indicó el conductor Rodrigo Lussich. Y agregó: "Están furiosos con la China Suárez por todo este desmanejo de la prensa, las idas y vueltas con el streaming de Occhiato, el de Leuco, y el de Olga”.

“La mayoría de las personas que toman decisiones en la compañía, no te digo que la consideran persona no grata, pero no quieren saber más nada con laburar en otros proyectos con la China Suárez. Sienten que expuso a la compañía”, continuó el conductor.

En ese sentido, Lussich explicó que la actriz para justificar su accionar pasó correos internos que no cayó para nada bien en la empresa: "Reenvió mails internos de la compañía para justificarse con gente, expuso a Disney como fue la culpa toda de ellos y malos entendidos".

"Cada vez que la china tiene que hacer prensa con algún producto es un incordio para ellos y la vienen sufriendo porque es todo no y si es sí es con esas condiciones rarísimas que termina imponiendo. Están podridos y hoy dijeron hasta acá llegó nuestro amor por la China Suárez", concluyó.

La China Suárez se defendió tras el escándalo con Luzu y aclaró si puso exigencias para la entrevista

La actriz la China Suárez se volcó a su cuenta en X para aclarar qué pasó ante la suspensión de la entrevista en Luzu Tv en medio de versiones de exigencias previas, como por ejemplo, que en un momento de la charla que iba a ser Diego Leuco aparezca Nico Occhiato, conductor de Nadie dice nada.

"Nico Occhiato dejó sin nota a China Suarez. Ella sólo quería haber nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu no estará en el programa de Diego Leuco. Final... Que busque a sus voceros habituales", comentó al respecto la periodista Laura Ubfal.

Y la novia de Mauro Icardi la cruzó con todo: "Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejas operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad".

"Hace años que no te doy notas porque no respeto como te manejas. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema", continuó picante.

Y la actriz se defendió ante la versión de la exigencia para la entrevista: "Lo más genial de todo, es que yo no me enteré de ninguna exigencia ‍no las puse yo. Ellos querían que vaya a Nadie dice nada y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado años antes y lo había pasado muy bien".

la china suarez respuestas tras suspenderse su entrevista en luzu 3