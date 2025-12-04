El orgullo de Lussich y Pallares al sellar los 25 años de Intrusos con un Martín Fierro histórico: "El equipo se lo merece"

Intrusos 3

Así, fue inevitable consultarles por el desde hace varios años polémico pedido del periodismo de espectáculos a Luis Ventura -presidente de APTRA- por la inclusión de la categoría de programa de espectáculos en la icónica premiación originalmente local. Fue allí que Lussich deslizó que "nadie da pelota". "Hubo que ir a hacerlo en Miami para que entreguen el rubro espectáculos, sino no estaría este premio acá si fuera por el Martín Fierro oficial. Pero nosotros igual lo aceptamos porque para el programa, y sobre todo para el equipo, es un gran premio en el sentido de que se esperó mucho esta posibilidad", sumó con su característica verborragia al tiempo que hizo saber que esto "no hace que uno deje de criticar las cosas que no gustan del Martín Fierro", algo que seguiremos haciendo según anuncio entre risas.

Y sobre la cantidad de nuevos rubros (moda, medicina, danza, streaming, cine, teatro y próximamente el de música) a los que se expandió el histórico premio dedicado durante décadas exclusivamente a la radio y la televisión, Lussich fue directo al aseverar que "eso es raro". Y sumó sin medias tintas: "Entiendo que la entidad tiene que estar saneada, pero es como que se ha multiplicado tanto que ha perdido un poco de valor. Nosotros igual le damos todo el valor porque Intrusos tiene su valor".

Cómo será la edición 2026 de Intrusos con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a la cabeza

En tanto, sobre la temporada 2026 de Intrusos Rodrigo Lussich y Adrián Pallares adelantaron que el programa los seguirá teniendo en la conducción, aunque deslizaron a modo de adelanto que habrá algunos cambios en el panel, si bien aclararon que eso recién será en el mes de marzo.

"La verdad que a nosotros nos convocaron a mediados del año pasado para volver. Y también hay que decir que los números de Intrusos este año han sido mucho mejores gracias a Dios y a todo el equipo. Nosotros hemos respondido a lo que se nos pidió también. Parece algo como de ego, pero no. Tiene que ver con nuestro laburo, porque si uno mide sigue trabajando; y si no mide, te reemplazan por otro", se sinceró Adrián Pallares. Así como también advirtió que el de 2026 será "un programa un poco más normal, porque van a ser 26 años y no habrá tanto que celebrar, pero con el espíritu de Intrusos y el que nosotros le ponemos como dupla".

A esa altura de la charla fue cuando anunciaron que el próximo año se verán caras nuevas, si bien al unísono evitaron dar detalles y aseguraron que ni ellos saben los nombres de quienes se sumarán al histórico programa del canal del cubo.

"Nosotros, no te digo que terminamos de dar el visto bueno, pero queremos trabajar con gente que estemos cómodos", confesó Lussich mientras que Pallares agregó que un punto fundamental es que sean profesionales, al revelar: "Nos gusta trabajar con periodistas profesionales, por eso tenemos la mesa que tenemos y por eso tendremos la mesa que tendremos el año que viene. Siempre tratamos de que sean periodistas, gente de oficio".

Por último, consultados sobre quién se llevó el Martín Fierro a su casa, Rodrigo Lussich fue claro y aprovechó para lanzar un pícara chicana a Wanda Nara. "Queda en el canal porque cuando los programas ganan quedan en los canales. No somos como Wanda Nara que se robó el de Bake Off y no lo devolvió nunca más", lanzó abiertamente generando risas en el set televisivo al tiempo que concluyó: "Queda en la oficina de producción, porque es de los chicos. Nosotros agradecemos, somos las caras pero es del equipo".

