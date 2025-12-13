Se estrenó "Toda la verdad" en Disney+, la nueva serie dramática protagonizada por Ethan Hawke

Tras publicar una entrevista exclusiva sobre la poderosa familia Washberg, el aparente suicidio de Dale Washberg (Tim Blake Nelson) le confirma a Lee que ha dado con algo muy grande. Siguiendo las pistas que Dale dejó sobre su muerte, Lee inicia la investigación y descubre que Betty Jo (Jeanne Tripplehorn), su viuda, parece más interesada en su cuñado Donald Washberg (Kyle MacLachlan), candidato a gobernador, que en su esposo.