Se estrenó "Toda la verdad" en Disney+, la nueva serie dramática protagonizada por Ethan Hawke

Compuesta de ocho episodios, la serie "Toda la verdad" ya está disponible en Disney+ y la protagoniza Ethan Hawke, quien también es el productor ejecutivo.

Redacción A24
Redacción A24
Se estrenó Toda la verdad en Disney+

Se estrenó "Toda la verdad" en Disney+, la nueva serie dramática protagonizada por Ethan Hawke. (Foto: Gentileza Prensa)

Desde esta semana, los suscriptores de Disney+ pueden disfrutar de "Toda la verdad", la nueva serie dramática de FX del aclamado productor Sterlin Harjo protagonizada por el productor ejecutivo Ethan Hawke.

Foto: Gentileza Prensa Disney

Toda la verdad sigue las turbias andanzas del periodista ciudadano Lee Raybon (Hawke), un autoproclamado "historiador de la verdad" de Tulsa cuya obsesión por la verdad siempre lo mete en líos.

Tras publicar una entrevista exclusiva sobre la poderosa familia Washberg, el aparente suicidio de Dale Washberg (Tim Blake Nelson) le confirma a Lee que ha dado con algo muy grande. Siguiendo las pistas que Dale dejó sobre su muerte, Lee inicia la investigación y descubre que Betty Jo (Jeanne Tripplehorn), su viuda, parece más interesada en su cuñado Donald Washberg (Kyle MacLachlan), candidato a gobernador, que en su esposo.

Foto: Gentileza Prensa Disney

Compuesta de ocho episodios, la serie está creada por el productor ejecutivo Sterlin Harjo, quien además escribe y dirige el episodio piloto. Garrett Basch, Ethan Hawke y Ryan Hawke también se desempeñan como productores ejecutivos. Toda la verdad es producida por FX Productions.

