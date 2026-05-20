Migue Granados se suma a "Toy Story 5" y sorprende en la película con un nuevo personaje

Cómo será el personaje de Migue Granados en "Toy Story 5"

Migue Granados prestará su voz a Dr. Locuaz, un juguete descrito como temeroso de la tecnología. El propio conductor contó detalles sobre su experiencia y dejó en claro la emoción que sintió al convertirse en parte de una de las franquicias más exitosas de Pixar.

"Es un personaje muy eufórico, ¡y que habla con Woody! Es una participación hermosa", expresó Migue durante la grabación.

La noticia tomó fuerza luego de que Disney compartiera material promocional y fragmentos del proceso de doblaje. El anuncio también incluyó la confirmación de que el estreno de Toy Story 5 será exclusivamente en cines el próximo 17 de junio.

Migue Granados 1 Toy Story 5

El viaje de Migue Granados a Pixar que terminó en un sueño cumplido

Migue Granados se sumó al elenco de voces en español para Latinoamérica de Toy Story 5, de Disney y Pixar, que llega a los cines el 17 de junio. El conductor y fan de Toy Story, presta su voz al Dr. Locuaz, un juguete temeroso de la tecnología.

Durante Toy Story: el viaje, un especial de "Soñé que Volaba", el reconocido programa de streaming de Olga, grabado desde Pixar Animation Studios, Migue participó de una sesión de doblaje guiado por un especialista del estudio, y se puso a prueba en una experiencia que lo acercó a cumplir su sueño.

De qué trata "Toy Story 5", la nueva película de Disney y Pixar

Los juguetes están de regreso en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El propósito de jugar de Woody (voz en inglés de Tom Hanks), Buzz Lightyear (voz en inglés de Tim Allen), Jessie (voz en inglés de Joan Cusack) y el resto del grupo se ve amenazado cuando se enfrentan a Lilypad (con la voz en inglés de Greta Lee), una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie. ¿Volverá el juego a ser como antes?

TOY STORY 5 PELÍCULA 4

Toy Story 5 está dirigida por el ganador del Premio de la Academia® Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsey Collins y escrita por Stanton y Harris. La película cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar® Randy Newman, quien regresa para musicalizar su quinta película de Toy Story. Toy Story 5 se estrena exclusivamente en cines el 17 de junio de 2026.

Las funciones distendidas de "Toy Story 5" que anunció Disney

Próximamente, en la cadena de cines Cinemark habrá proyecciones distendidas de la película Toy Story 5 para personas neurodivergentes. Las mismas tendrán estímulos visuales y sonoros reducidos, la posibilidad para quienes lo necesiten de moverse libremente dentro de la sala durante la función y una serie de recursos anticipatorios descargables, entre otras características.

TOY STORY 5 PELÍCULA 3

Estas proyecciones, identificadas con el nombre de "Función distendida", son parte de #ExperienciasInclusivasDisney, una iniciativa que reafirma el compromiso de The Walt Disney Company con el entretenimiento accesible, eliminando barreras para que más personas con discapacidad disfruten de la magia de Disney.

Cuándo se estrena "Toy Story 5" en los cines

Desde que Disney confirmó oficialmente la nueva película, la expectativa alrededor de Toy Story 5 no dejó de crecer. La película se estrenará solo en cines el 17 de junio.

El anuncio de Migue Granados como parte del doblaje latinoamericano terminó potenciando todavía más el interés del público argentino y regional.

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En redes sociales, miles de usuarios celebraron la noticia y destacaron el impacto cultural de ver a un referente del streaming local dentro de una producción global de Disney y Pixar.

La combinación entre nostalgia, nuevas temáticas y la incorporación de figuras reconocidas del entretenimiento digital parece haber convertido a esta quinta entrega en uno de los estrenos animados más esperados del año.

Tráiler oficial de "Toy Story 5" subtitulado