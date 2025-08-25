La vida de lujo que llevan José Alperovich y Marianela Mirra en plena prisión domiciliaria

Tras haber sido condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, se encuentra cumpliendo su condena en un lujoso departamento de Puerto Madero.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Mientras cumple prisión domiciliaria por abuso sexual, José Alperovich reside en un exclusivo departamento de Puerto Madero, donde convive con Marianela Mirra.
Tras haber sido condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, se encuentra cumpliendo su condena en un lujoso departamento de Puerto Madero.
Lo que generó sorpresa fue la presencia de Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007, quien meses atrás había anunciado su separación del político. Sin embargo, según se pudo confirmar, ambos conviven actualmente en el departamento, lo que reavivó rumores de reconciliación.
Ahora, en A la Tarde (América TV), se difundieron imágenes que muestran la vida que lleva Alperovich en su reclusión domiciliaria, acompañado por Mirra. El complejo residencial donde se encuentra ofrece comodidades de alto nivel: pileta climatizada, spa, gimnasio, microcine, SUM y seguridad privada. Las unidades donde reside el político tienen un valor que oscila entre los 220.000 y los 2.2 millones de dólares.
Además, la propia Marianela compartió este lunes una imagen desde el gimnasio del edificio en sus historias de Instagram, lo que confirma su presencia activa en el lugar.
En tanto, el cronista Oliver Quiroz relató en el ciclo conducido por Karina Mazzocco una escena que llamó la atención: "Él salió a hacer una llamada por teléfono al balcón y se la vio a ella sentada al lado, leyendo un libro". Aunque Mirra evita hablar con la prensa, su exposición en redes y la convivencia con Alperovich en plena prisión domiciliaria no pasan desapercibidas.
La vida de Marianela Mirra parece estar marcada por altibajos emocionales, y sus decisiones públicas suelen reflejar el momento personal que atraviesa.
Lo cierto es que, apenas mes y medio después de haber revelado en Instagram su vínculo sentimental con José Alperovich -una relación que se habría extendido por más de 18 años-, la exparticipante de Gran Hermano comunicó a mediados de mayo su firme determinación de ponerle fin al romance.
Como era habitual en ella, Marianela utilizaba su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores, compartir aspectos íntimos de su día a día y expresar opiniones sobre distintos temas. Por eso, sorprendió su reciente actitud: aparentemente, decidió cerrar su perfil.
"Esta página no está disponible" es el mensaje que aparece al intentar acceder a @marianela_mirraok, la cuenta que permaneció activa hasta hace pocos días y desde la cual había realizado todas sus declaraciones sobre su relación con el exgobernador tucumano, actualmente detenido y cumpliendo condena por abuso sexual contra una sobrina.