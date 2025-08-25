La vida de lujo que llevan José Alperovich y Marianela Mirra en plena prisión domiciliaria

En tanto, el cronista Oliver Quiroz relató en el ciclo conducido por Karina Mazzocco una escena que llamó la atención: "Él salió a hacer una llamada por teléfono al balcón y se la vio a ella sentada al lado, leyendo un libro". Aunque Mirra evita hablar con la prensa, su exposición en redes y la convivencia con Alperovich en plena prisión domiciliaria no pasan desapercibidas.

Embed

La inesperada reacción de Marianela Mirra tras confirmar su separación de Alperovich

La vida de Marianela Mirra parece estar marcada por altibajos emocionales, y sus decisiones públicas suelen reflejar el momento personal que atraviesa.

Lo cierto es que, apenas mes y medio después de haber revelado en Instagram su vínculo sentimental con José Alperovich -una relación que se habría extendido por más de 18 años-, la exparticipante de Gran Hermano comunicó a mediados de mayo su firme determinación de ponerle fin al romance.

Como era habitual en ella, Marianela utilizaba su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores, compartir aspectos íntimos de su día a día y expresar opiniones sobre distintos temas. Por eso, sorprendió su reciente actitud: aparentemente, decidió cerrar su perfil.

"Esta página no está disponible" es el mensaje que aparece al intentar acceder a @marianela_mirraok, la cuenta que permaneció activa hasta hace pocos días y desde la cual había realizado todas sus declaraciones sobre su relación con el exgobernador tucumano, actualmente detenido y cumpliendo condena por abuso sexual contra una sobrina.