El desgarrador llanto de Marixa Balli por el delicado estado de salud de Silvina Luna

Balli, angustiada por la difícil situación que atraviesa la ex Gran Hermano, sumó: “Alguien elige entrar al quirófano para embellecerse... No entiendo”.

La empresaria de calzado también recordó a su hermano, quien murió hace tiempo al cruzar una senda peatonal y un conductor alcoholizado pasó en rojo.

Ahí, intentó ponerse en el lugar del hermano de Silvina y opinó: “Es un hermano que no puede tomar ningún tipo de decisión por el dolor, yo no soy amiga de Silvina, pero no entiendo cómo un cirujano puede hacer esto. Ahora el hermano tiene que tomar una decisión tan determinante, algo que te queda grabado en la piel”.

"Tengo enojo con la justicia, con este país”, remarcó la Marixa.

El hermano de Silvina Luna dio preocupantes detalles del estado de salud de la modelo: "Está muy débil"

Este jueves, en LAM (América TV), Yanina Latorre, que oficia por estos días como conductora, leyó unos mensajes que le envió Ángel de Brito del hermano de Silvina Luna, Ezequiel, y reveló dolorosas novedades sobre la modelo que volvió a ser internada en terapia intensiva.

"El estado es muy crítico, está muy débil", leyó Yanina. "La van a volver a intubar. Lo cierto es que tiene mucha agua en los pulmones. Ya no está reaccionando a los tratamientos", detalló sobre los mensajes que le mandó el periodista.

Silvina Luna está internada en el Hospital Italiano desde el 14 de junio. La modelo había sido trasladada a una habitación común, pero este jueves tuvieron que internarla nuevamente en terapia intensiva.

"Está con una sonda en terapia. Tiene atrofia muscular y agua en los pulmones. Está sedada y están esperando el momento para ponerle el respirador, están esperando hasta el último minuto", agregó.

"La están alimentando con sonda. El aparato digestivo ya no le está funcionando como debería", terminó de leer los mensajes de Ezequiel que se los reenvió Ángel.