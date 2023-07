Se filtró la primera foto de la intimidad de la internación de Silvina Luna en el hospital

Desde el hospital se filtró la primera foto del entorno de Silvina, según mostró el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Hablando de la familia, nuestra compañera Mercedes Ninci tuvo acceso a una foto que merece ser mostrada, una imagen de Ezequiel, hermano de Silvina, en plena internación”, dijo el periodista.

“Ahí lo ves, rodeado de enfermeras y del personal sanitario del Hospital Italiano, y lo que me contaba Mercedes es que el hermano de Silvina cuida a su familiar todo el día, no sale en ningún momento al exterior”, agregó.

“Todo esto que te cuento se da en medio de un hermetismo total por parte de la familia que han decidido no dar precisiones del estado de salud de la famosa hasta el momento”, sumó el periodista.

En las redes, los famosos y amigos de la modelo piden cadenas de oraciones para su mejoría.

El video de la feroz pelea de una amiga de Silvina Luna con Silvia Freire

Esta semana se conoció que Silvina Luna tuvo que ser internada en el Hospital Italiano por un grave estado de salud, consecuencia de las cirugías que le realizó el doctor Aníbal Lotocki.

Ante el hermetismo en torno a su cuadro, Silvia Freire, que tenía a un familiar en dicho centro médico, contó que detalles de la internación de la ex Gran Hermano.

"Iba a visitarla varias veces. Ella estaba con Ezequiel (su hermano). Me había contado algunas cosas suyas. Quería estar sola y no molestar a sus amigos, no querían que la vieran", dijo la periodista en diálogo con Desayuno Americano.

Este viernes en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que hubo una pelea muy fuerte entre una amiga de Silvina Luna y Silvia Freire en la puerta del hospital Italiano.

"La insultó de arriba a abajo a Silvia. La chica de zapatillas le dice: 'dejá de hablar de Silvina, la con... de tu madre'", comentó el conductor mientras pasaban las imágenes del entredicho.