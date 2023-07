El video de la feroz pelea de una amiga de Silvina Luna con Silvia Freire

Embed

"Iba a visitarla varias veces. Ella estaba con Ezequiel (su hermano). Me había contado algunas cosas suyas. Quería estar sola y no molestar a sus amigos, no querían que la vieran", dijo la periodista en diálogo con Desayuno Americano.

Este viernes en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que hubo una pelea muy fuerte entre una amiga de Silvina Luna y Silvia Freire en la puerta del hospital Italiano.

"La insultó de arriba a abajo a Silvia. La chica de zapatillas le dice: 'dejá de hablar de Silvina, la con... de tu madre'", comentó el conductor mientras pasaban las imágenes del entredicho.

El informe médico sobre el difícil cuadro clínico que atraviesa Silvina Luna

Este viernes en LAM (América TV), Ángel de Brito leyó el primer parte médico sobre la salud de Silvina Luna, que se encuentra internada en el Hospital Italiano. Es el primer informe que emiten desde que está en dicha institución.

"La paciente Silvina Luna ingresó el 13 de junio a terapia intensiva por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal, con necesidad de soporte ventilatorio y complicaciones cerebrales", dicen las primeras líneas de ese documento.

"Actualmente se encuentra respirando por sus propios medios. Con signos vitales estables. Su pronóstico es reservado. A la familia y a los seres queridos de Silvina se los representan una sola palabra: Gracias", concluye dicho parte.

Ángel también mencionó que se comunicó nuevamente con el hermano de Silvina, Ezequiel Luna. "Volví a hablar con Ezequiel. Y me contó algunas situaciones. Está bien. Mejorando, pero sigue con el mismo cuadro", detalló.

Por último, el conductor indicó que la cambiaron de habitación y aguardan cómo continúa su evolución. "Están tratando de estabilizarla. La pasaron a un cuarto de terapia, que tiene luz, y puede saber si es de día o de noche. Tienen apetito, mejor semblante y acompañada por sus amigos", finalizó.