El informe médico sobre el difícil cuadro clínico que atraviesa Silvina Luna

"Actualmente se encuentra respirando por sus propios medios. Con signos vitales estables. Su pronóstico es reservado. A la familia y a los seres queridos de Silvina se los representan una sola palabra: Gracias", concluye dicho parte.

Ángel también mencionó que se comunicó nuevamente con el hermano de Silvina, Ezequiel Luna. "Volví a hablar con Ezequiel. Y me contó algunas situaciones. Está bien. Mejorando, pero sigue con el mismo cuadro", detalló.

Por último, el conductor indicó que la cambiaron de habitación y aguardan cómo continúa su evolución. "Están tratando de estabilizarla. La pasaron a un cuarto de terapia, que tiene luz, y puede saber si es de día o de noche. Tienen apetito, mejor semblante y acompañada por sus amigos", finalizó.

silvina luna1.jpg

La polémica defensa de Aníbal Lotocki tras la internación de Silvina Luna

Silvina Luna está internada en el Hospital Italiano y su estado es delicado. La ex Gran Hermano se encuentra en terapia intensiva y con serios problemas renales, consecuencia de las cirugías que le realizó Aníbal Lotocki.

El polémico cirujano estuvo en Telenoche (El Trece) y se defendió de las acusaciones en su contra. "En el año 2016 el cuerpo médico forense determinó que el procedimiento que yo le realicé a Silvina Luna no tiene nexo causal con su enfermedad renal", afirmó.

"De hecho, en un estudio que realizaron en Estados Unidos refutaron esta teoría de que el polimetilmetacrilato podría ser el causante de la enfermedad renal", agregó. "Hay otros estudios que lo confirman", lo retrucó Nelson Castro.

Lotocki insistió en asegurar que la cirugía que le practicó a la ex Gran Hermano no le provocó sus problemas renales. "La enfermedad granulomatosa, los granulomas, pueden ser causados por cualquier producto que se inyecte en el organismo. O sea, el ácido hialurónico también lo puede producir. Lo puede producir la hydroxapatita de calcio.... un punto de sutura, una prótesis, un implante dental, un implante de silicona, todo puede producir un granuloma", reiteró.

El cirujano hizo referencia al juicio que le inició Silvina. "Durante el debate oral, Silvina Luna presentó análisis que se había hecho un año antes para corroborar que ella estaba sana al momento de la cirugía. En estos análisis que ella presentó extrañamente aparecían las inmunoglobulinas súper elevadas, lo que determinó que tenía una gama de globulopatía, que generalmente estas enfermedades terminan en insuficiencia renal. Nosotros en el momento de operarla no la conocíamos, de hecho yo me enteré y me hice de esos análisis ya en el 2016 cuando empezó toda esta denuncia", recordó.

"Evidentemente, había indicios de una enfermedad autoinmune que nosotros no la conocíamos. Ella nunca nos presentó este análisis en el pre quirúrgico. Después terminó desarrollando una hipercalcemia con una granulomatosis. De hecho, yo he operado muchos pacientes y ninguna tiene una insuficiencia renal", añadió.

En otro tramo de la nota, Lotocki lanzó una dura acusación contra Silvina. "Qué raro que ella no supiera eso y qué raro que no le hubiera informado que tenía esto", advirtió Nelson. "Hay muchos pacientes que esconden sus análisis, o determinadas enfermedades, por miedo a no ser operados", cerró Lotocki.