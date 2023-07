El tremendo consejo que le dio Silvina Luna a Marian Farjat sobre las cirugías estéticas

“Nunca me voy a olvidar cuando en 2016 me dijo 'no te operes nunca', y pues caprichosa, al año siguiente me operé la nariz y tuve mala praxis”, reflexionó.

Marian Farjat tuit.jpg

“Hay que escuchar a los mayores o a las personas con experiencia. Te quiero Sil. Fuerzas, vos podés reina”, cerró el tuit la influencer. El año pasado, Farjat había contado a través de sus historias de Intagram que había sufrido de mala praxis.

“No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios... tengo todo perfecto. No soy médica, pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que mi organismo rechazó porque no deberían estar ahí”, había explicado la joven en la red social.

Marian Farjat.jpg

Ángel de Brito dio detalles del difícil cuadro que presenta Silvina Luna: "No puede respirar"

Luego de que se dieran a conocer las alentadoras noticias sobre la salud de Silvina Luna, quien continúa internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano, Ángel de Brito confirmó que la modelo debió ser intubada nuevamente.

“Retroceso en la salud de #SilvinaLuna. Volvieron a intubarla. No puede respirar porque sus pulmones están débiles y son imposibles los dolores en todo el cuerpo”, indicó el conductor de LAM (América TV) en Twitter.

Anteriormente el abogado de Silvina, Fernando Burlando, había dado a conocer el primer parte médico oficial en sus redes: “La paciente ingresó el 13 de junio de 2023 al servicio de terapia intensiva de este hospital por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio”, comienza diciendo el escrito que compartió el letrado.

“Actualmente se encuentra respirando por sus propios medios con signos vitales estables. Su pronóstico es reservado”, finalizaba el parte del que rápidamente se hicieron eco los usuarios y los medios.