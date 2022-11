“Héroes and villans in Córdoba”, escribieron en la cuenta de Instagram “Only in Cordoba”. Los usuarios felicitaron a los personajes por la actitud que tomaron y dejaron un montón de comentarios.

En su cuenta de Instagram, el hombre araña le puso humor a la noticia: “Acudimos al pedido de ayuda de una pareja que no podía sacar su auto, no dudamos en ir al rescate. Porque la ciudad de Córdoba tiene a sus héroes. ¡Un placer ayudar siempre!”.

Por su parte, el Batman cordobés le dijo a un medio local: "Salvamos la ciudad, dibujamos sonrisas en los niños y hasta pudimos ayudar a la pareja que se le quedó el auto”.

Video: el momento que los superhéroes ayudan a una pareja