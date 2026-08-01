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El especial plan de Mauro Icardi y la China Suárez tras el fallo de la Justicia italiana: las fotos

Mauro Icardi hizo caso omiso a las últimas declaraciones de Wanda Nara y se mostró más feliz que nunca junto a la China Suárez, en medio de la disputa judicial por sus hijas y el reciente fallo de la Justicia italiana.

1 ago 2026, 19:33
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El especial plan de Mauro Icardi y la China Suárez tras el fallo de la Justicia italiana: las fotos

El especial plan de Mauro Icardi y la China Suárez tras el fallo de la Justicia italiana: las fotos

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El especial plan de Mauro Icardi y la China Suárez tras el fallo de la Justicia italiana: las fotos

Luego de que Wanda Nara anunciara que podrá regresar al país junto a sus hijas sin necesitar la autorización de Mauro Icardi, el futbolista y la China Suárez se mostraron más unidos que nunca y dejaron en claro que atraviesan un gran momento como pareja.

"La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia... Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les 'robaron'", escribió la mediática en sus redes sociales, celebrando la resolución judicial.

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Sin embargo, pese al fallo, el futbolista aseguró estar conforme con la resolución y, en medio de este contexto, junto a la China dejaron en claro que atraviesan un buen momento con un plan de sábado soleado por la tarde.

La China compartió en sus redes sociales distintos videos de un paseo en lancha, donde se los pudo ver sonrientes y disfrutando del momento junto a Magnolia y Amancio.

Qué dijo Mauro Icardi tras el fallo de la Justicia italiana

Mauro Icardi rompió el silencio luego del fallo de la Justicia italiana y dejó en claro su postura respecto a la resolución que autorizó la firma de los pasaportes de sus hijas, Francesca e Isabella, en medio del conflicto judicial con Wanda Nara.

El futbolista aseguró que la medida representa una noticia positiva dentro del proceso que atraviesan y explicó su interpretación del fallo. "Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir", expresó.

En su comunicado, el delantero volvió a referirse al proceso de restitución internacional que continúa en curso y reafirmó su postura de no estar de acuerdo con que sus hijas permanezcan en Argentina. " Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", manifestó.

Además, Icardi explicó por qué considera que firmar los documentos iría en contra de la posición que mantiene desde el inicio del conflicto: "Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas".

"Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación", concluyó.

En pocas palabras

  • Icardi y China Suárez: Disfrutan de un sábado soleado en lancha junto a Magnolia y Amancio, ignorando las declaraciones de Wanda Nara.
  • Fallo judicial: La Justicia italiana resolvió a favor de las hijas de Wanda Nara, permitiendo el regreso a Argentina sin el consentimiento paterno.
  • Contexto familiar: La mediática celebra la justicia italiana en medio de la disputa judicial por sus hijas y el pasaporte.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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