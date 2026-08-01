El especial plan de Mauro Icardi y la China Suárez tras el fallo de la Justicia italiana: las fotos

Qué dijo Mauro Icardi tras el fallo de la Justicia italiana

Mauro Icardi rompió el silencio luego del fallo de la Justicia italiana y dejó en claro su postura respecto a la resolución que autorizó la firma de los pasaportes de sus hijas, Francesca e Isabella, en medio del conflicto judicial con Wanda Nara.

El futbolista aseguró que la medida representa una noticia positiva dentro del proceso que atraviesan y explicó su interpretación del fallo. "Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir", expresó.

En su comunicado, el delantero volvió a referirse al proceso de restitución internacional que continúa en curso y reafirmó su postura de no estar de acuerdo con que sus hijas permanezcan en Argentina. " Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", manifestó.

Además, Icardi explicó por qué considera que firmar los documentos iría en contra de la posición que mantiene desde el inicio del conflicto: "Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas".

"Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación", concluyó.