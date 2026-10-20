Se supo cómo sigue la relación entre Tini y su hermano en plena guerra familiar: ¿están peleados?

En un primer momento, la conversación transcurrió con cordialidad. Fran incluso se refirió a su situación personal y a la salud de su papá, Alejandro Stoessel, quien recientemente había estado internado por un problema médico. “Yo bien. Mi viejo de salud está bien”, aseguró, llevando tranquilidad sobre ese aspecto.

Pero la situación cambió cuando la cronista fue directamente al punto que genera mayor interés en medio de la interna: su relación con Tini. “¿La relación con Tini? ¿Perdiste en algún momento el vínculo? ¿Siguen hablando?”, quiso saber la movilera.

La pregunta lo puso en una posición incómoda. “Chicos... Pará, ¿podemos hablar cuando salga del gimnasio, por favor?”, contestó, mientras intentaba continuar con su camino y esquivar las preguntas que se notaba incómodo.

Sin embargo, enseguida dejó en claro que no tenía intenciones de profundizar sobre su vínculo con la cantante. “Es que yo no tengo ganas de hablar de esto. No me gusta. No voy a hablar de esto. De verdad, gracias”, sentenció antes de ponerse los auriculares e ingresar al gimnasio.

Las versiones sobre el vínculo entre Tini y su familia se intensificaron después de que trascendieran informaciones sobre una supuesta auditoría vinculada a los negocios de la cantante y su papá. En ese contexto, el nombre de Francisco también quedó bajo la lupa por sus presuntas inversiones y emprendimientos.

Además, se habla de que fue la familia de la artista que ayudó al boicot del show de Miami, que debió ser suspendido por problemas técnicos.