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Se supo cómo sigue la relación entre Tini y su hermano en plena guerra familiar: ¿están peleados?

La interna de los Stoessel suma otro capítulo: se supo qué pasa entre los hermanos, Francisco y Tini. Enterate.

Se supo cómo sigue la relación entre Tini y su hermano en plena guerra familiar: ¿están peleados?

La interna familiar de los Stoessel sigue sumando capítulos y, esta vez, quien quedó en el centro de la escena fue Francisco, el hermano de Tini. Después de varias semanas de versiones, rumores y hermetismo, el joven fue abordado por un cronista y tuvo una reacción particular cuando le preguntaron directamente por su vínculo con la cantante.

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El clan lleva cerca de dos meses bajo la lupa por el conflicto familiar que trascendió públicamente y que tendría como uno de sus ejes las cuestiones económicas y los negocios vinculados a la artista. Mientras las especulaciones crecen, sus protagonistas eligieron mantener el silencio y evitar declaraciones que permitan conocer qué sucede puertas adentro.

Sin embargo, este lunes, Fran Stoessel rompió parcialmente ese hermetismo cuando las cámaras de DDM, el programa de América, lo encontraron mientras se dirigía a entrenar. Lejos de mostrarse dispuesto a hablar sobre la polémica, el hermano de la cantante intentó esquivar las preguntas y dejó en claro que no quería referirse al tema.

“Estoy yendo a entrenar... Saben que a mí no me gusta hablar”, respondió al ser abordado por la cronista, Sofia Ubeda.

En un primer momento, la conversación transcurrió con cordialidad. Fran incluso se refirió a su situación personal y a la salud de su papá, Alejandro Stoessel, quien recientemente había estado internado por un problema médico. “Yo bien. Mi viejo de salud está bien”, aseguró, llevando tranquilidad sobre ese aspecto.

Pero la situación cambió cuando la cronista fue directamente al punto que genera mayor interés en medio de la interna: su relación con Tini. “¿La relación con Tini? ¿Perdiste en algún momento el vínculo? ¿Siguen hablando?”, quiso saber la movilera.

La pregunta lo puso en una posición incómoda. “Chicos... Pará, ¿podemos hablar cuando salga del gimnasio, por favor?”, contestó, mientras intentaba continuar con su camino y esquivar las preguntas que se notaba incómodo.

Sin embargo, enseguida dejó en claro que no tenía intenciones de profundizar sobre su vínculo con la cantante. “Es que yo no tengo ganas de hablar de esto. No me gusta. No voy a hablar de esto. De verdad, gracias”, sentenció antes de ponerse los auriculares e ingresar al gimnasio.

Las versiones sobre el vínculo entre Tini y su familia se intensificaron después de que trascendieran informaciones sobre una supuesta auditoría vinculada a los negocios de la cantante y su papá. En ese contexto, el nombre de Francisco también quedó bajo la lupa por sus presuntas inversiones y emprendimientos.

Además, se habla de que fue la familia de la artista que ayudó al boicot del show de Miami, que debió ser suspendido por problemas técnicos.

En pocas palabras

  • Relación familiar: Francisco Stoessel evitó hablar sobre su vínculo con Tini en medio de la interna familiar.
  • Versiones y silencio: El clan Stoessel se encuentra bajo la lupa por un conflicto que involucra aspectos económicos y de negocios.
  • Reacción de Fran: El hermano de la cantante esquivó las preguntas de la prensa al ser abordado a la salida de un gimnasio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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