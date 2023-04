Se supo que les prohibió Telefe a los trabajadores del canal tras el caso Jey Mammón

El programa siguió adelante con Jesica Cirio como conductora. Todos esperaban que dijera algo al respecto, pero fue llamativa que decidió no hacerlo y continuar el programa de los fin de semanas como si nada.

“Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu ni con la esencia de La Peña. Acompañamos la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva. Estos hechos son lamentables, tristes y nos tienen a todos impactados”, mencionó Jesica.

Entonces, fue el cocinero Santi Giorgini que reveló a que se debe tanto silencio de parte de su programa: un pedido del canal.

"Estoy complicado de tiempos y a eso sumale que tenés que hablar previamente con Telefe para una nota. No es un tema donde pueda hablar mucho. Perdón", respondió.

Que cuando lo llamaron de Mitre Live aseguró que prefería no hablar, pero si quería una entrevista con él se contacten con el canal, que seguramente filtraría un poco la cosa.

Embed

Jey Mammon aclaró cómo quedó su vínculo con Telefe y qué planea para su futuro en los medios

Mucho se habló de la desvinculación de Jey Mammon de Telefe tras la grave denuncia de abuso sexual en su contra, por parte de Lucas Benvenuto, y este viernes en la entrevista que le brindó a Jorge Rial, aclaró cómo está el vínculo con el canal.

"Escuché que Telefe me eyectó, y fue de mutuo acuerdo que yo no vaya a La Peña. Primero, porque no estoy de ánimo para hacerlo. Le quiero agradecer a Darío Turovelzky (directivo del canal) porque le avisé que iba a hacer una nota con vos y me dijo que si yo consideraba que eso estaba bien, perfecto", deslizó en Argenzuela (C5N)

"Yo tengo un vínculo con Telefe, estoy trabajando. La verdad no sé cómo deberían manejarse frente a esto. Fue de común acuerdo, y no fue para resolver cosas personales, porque no tengo nada que resolver, no estoy de ánimo para conducir. No es que a ellos no les parece: a mí tampoco me parece. No sé qué va a suceder. Mi vínculo con Telefe existe hasta fin de año”, detalló.

“No quiero pertenecer a la televisión. Si la tevé es esto, no. A los que dicen: ‘Esto lo hace porque quiere volver a la televisión’. Si la televisión es esto, ni en pedo. No esperaba que el medio fuera condescendiente, en absoluto, pero tampoco que dijeran: ‘Hacía fiestas con menores siendo catequistas’. Dale, ¿en serio? Me están jodiendo”, cerró sobre el tema en una entrevista en la que habló de todo.