Jey Mammon aclaró cómo quedó su vínculo con Telefe y qué planea para su futuro en los medios

image.png

"Yo tengo un vínculo con Telefe, estoy trabajando. La verdad no sé cómo deberían manejarse frente a esto. Fue de común acuerdo, y no fue para resolver cosas personales, porque no tengo nada que resolver, no estoy de ánimo para conducir. No es que a ellos no les parece: a mí tampoco me parece. No sé qué va a suceder. Mi vínculo con Telefe existe hasta fin de año”, detalló.

“No quiero pertenecer a la televisión. Si la tevé es esto, no. A los que dicen: ‘Esto lo hace porque quiere volver a la televisión’. Si la televisión es esto, ni en pedo. No esperaba que el medio fuera condescendiente, en absoluto, pero tampoco que dijeran: ‘Hacía fiestas con menores siendo catequistas’. Dale, ¿en serio? Me están jodiendo”, cerró sobre el tema en una entrevista en la que habló de todo.

Embed

La indignación de Lucas Benvenuto mientras se emitía la entrevista de Jey Mammon: "Nunca pensé que iba a ver a mi abusador..."

Este viernes se emitió la entrevista de Jorge Rial a Jey Mammon, en la que se defendió ante las acusaciones por abuso sexual en su contra por parte de Lucas Benvenuto. Al mismo momento, el denunciante y víctima, habló en A la tarde (América TV), y fue muy fuerte en sus declaraciones.

Vía telefónica, Lucas habló con Karina Mazzocco y se sinceró sobre lo que sintió al ver a Jey negar la denuncia en su contra. "Acá estoy rodeado de mucho amor, amigos, familia y terapeutas. Esto (la entrevista en Argenzuela -C5N) me trae recuerdos viejos de las entrevistas al psicólogo Jorge Corsi, cuando le daban un espacio y contaba, por ejemplo, que la pedofilia era un acto de amor", comenzó.

Embed

"Por ejemplo, esta persona está hablando, diciendo que entiende mi dolor y desea que mi alma sane. La verdad es que yo pensé que no iba a vivir para ver a uno de mis abusadores mandarme un abrazo por televisión deseando que mi alma sane. Ni Jorge Corsi se animo a tanto", dijo Lucas, indignado.

"Sentar a una persona así y que encima le mande mensajes a través de la televisión a la víctima, la verdad que me parece atroz", cerró.

Previo a la comunicación con A la Tarde, Lucas se expresó con un llamativo mensaje en sus historias de Instagram, donde escribió “Yo sí te creo”, acompañado por dos emojis: un corazón y una carita con la boca cocida.