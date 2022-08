Se tatuó la tarjeta del supermercado para no perderse los descuentos

"Tengo siete hijos y hago compras todo el tiempo, más o menos tres veces al día. Llevaba tres o cuatro meses pensando si hacerme el tatuaje. Siempre que vengo a comprar me preguntan si tengo mi tarjeta y siempre la olvido o la pierdo”, dijo Dean.

Mayhew fue con su tatuador, Dan Rossetter, que hizo su trabajo en menos de media hora. Una vez terminado el tatuaje decidieron acudir al supermercado a probar si el código tatuado funcionaba. Cuando lo pasaron por el lector de la caja, ambos quedaron gratamente sorprendidos al ver que se había registrado correctamente.

Mayhew agregó: “Puedo hacer todo lo que haría normalmente con la tarjeta, pero con mi brazo. El tatuaje todavía se está curando. No sabemos si va a seguir funcionando cuando termine de sanar, pero no veo porqué no lo haría. No diría que es una idea inteligente, pero seguro que es útil y además fue divertido", concluyó.