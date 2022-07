Se hizo adicto a los tatuajes, se transformó en un "Alien negro" y ahora no consigue trabajo

Embed

Su historia comenzó a los 26 años. En varias entrevistas dijo ser "un apasionado de las mutaciones". El joven reconoció que tuvo un gran cambio en su vida cuando era guardia de seguridad. "Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida de la manera que quería", contó, para luego agregar: "Me encanta ponerme en los zapatos de un personaje que da miedo".

Así, lo primero que se hizo fueron sus imponentes tatuajes de color negro en todo su cuerpo. Luego siguió con la bifurcación en su lengua y así llegó hasta su apariencia actual: se quitó la nariz, se extirpó las orejas y dos dedos. Además, se tatuó globos oculares de color negro y se colocó implantes reptilianos en la cara.

El "Alien negro" es famoso en las redes sociales

Ailen Negro.jpg "Me gusta que me miren como un tipo normal", dijo el hombre que sueña con convertirse en un "Alien"

El "Alien negro" es famoso en las redes sociales. En su cuenta en Instagram (@the_black_alien_project) cuenta con más de 1.2 millones de seguidores y allí se encarga de difundir las distintas modificaciones que todavía tiene en su mente.

Loffredo confesó que tiene la intención de amputarse una de sus piernas, de la rodilla hasta abajo. “Es algo muy difícil porque mi pierna está sana y una amputación es algo muy grande”, reconoció en una de sus publicaciones.

El joven francés reconoció en una entrevista que tiene en mente una figura ideal en su cabeza. Algo que no es un secreto y que denominó como "la deshumanización total".

"Me gusta que me miren como un tipo normal"

Ailen Negro 22.jpg Anthony Loffredo siempre persiguió un sueño: convertirse en alienígena.

En los últimos meses, el "Alien Negro" reconoció estar viviendo una pesadilla permanente en su día a día. Según explicó, por su apariencia está viviendo una crisis económica debido a que le resulta imposible conseguir un trabajo.

“No puedo encontrar un empleo, hay muchas cosas negativas. Tenés que saber que también hay un lado oscuro”, señaló.

Loffredo afirmó que busca ser aceptado en la sociedad, pero hay personas que no entienden por qué decidió realizar esas modificaciones corporales. “Todos los días encontrás gente nueva que no entiende, que quiere juzgar. Así es la vida, no todos entienden todo. Como yo, que no entiendo muchas cosas de mucha gente. No podés juzgar a alguien".

Y concluyó: "Soy un tipo normal, tengo familia. Me gusta que me miren como un tipo normal, con trabajo, con familia, que tiene una amiga, novia, todo eso. Eso es lo que me hace normal”.