Sensacional éxito en Netflix: la serie más popular estrenó su nueva temporada y tiene 6 capítulos

Alice in Borderland Netflix

De qué trata Alice in Borderland: Temporada 3

Netflix reveló que esta nueva entrega presenta a Arisu y Usagi en un mundo donde parecen haber alcanzado cierta normalidad: están casados y su vida se desarrolla lejos de los juegos. No obstante, los recuerdos de Borderland se filtran en sueños inquietantes, recordándoles que nada quedó atrás del todo.

El giro aparece cuando Usagi es secuestrada por un misterioso académico obsesionado con la vida después de la muerte. Arisu no tiene otra opción que regresar al universo de los juegos. La temporada gira en torno a la fase del Joker, donde la supervivencia se mide en un tablero aún más letal y psicológico que antes.

Alice in Borderland Netflix 3

El elenco de Alice in Borderland: Temporada 3

Los protagonistas Kento Yamazaki (Arisu) y Tao Tsuchiya (Usagi) encabezan nuevamente la temporada. También vuelven Hayato Isomura (Sunato Banda) y Katsuya Maiguma (Oki Yaba), quienes fueron los únicos en quedarse en Borderland al final de la segunda temporada.

Ayaka Miyoshi (Rizuna Ann) retoma su papel, esta vez con mayor peso en la trama, ayudando a Arisu en su regreso al mundo de los juegos.

Alice in Borderland Netflix 1

Entre los nuevos fichajes destacan nombres con trayectoria tanto en cine como en televisión japonesa:

Koji Ohkura

Hiroyuki Ikeuchi

Tina Tamashiro

Kotaro Daigo

Hyunri

Yugo Mikawa

Kento Kaku

Alice in Borderland Netflix 4

El estreno de Alice in Borderland: Temporada 3

Después de casi tres años de espera, Netflix estrenó la tercera temporada de Alice in Borderland este jueves 25 de septiembre de 2025. Todos los episodios están disponibles de forma simultánea, lo que garantiza un maratón inmediato para los fanáticos más impacientes.

El calendario fue cuidadosamente elegido, ya que la plataforma busca replicar el fenómeno global que la segunda temporada logró en 2022, cuando la serie entró en el Top 10 de más de 90 países y acumuló más de 200 millones de horas de visualización.

La serie de acción y supervivencia Alice in Borderland se convirtió en la serie japonesa de Netflix más vista por el público de todo el mundo.

Alice in Borderland Netflix 2

Qué se espera de la serie Alice in Borderland

El estreno de la Alice in Borderland: Temporada 3 no solo busca responder las incógnitas que dejó la carta del Joker, sino también reafirmar a la producción como un estandarte de las series japonesas en la plataforma. Con una audiencia global cada vez más abierta a contenidos asiáticos, la serie tiene la oportunidad de afianzar el terreno que ya construyeron éxitos como El juego del calamar.

La separación de Arisu y Usagi, la introducción de nuevos personajes y el peso simbólico del Joker hacen que esta temporada se proyecte como la más ambiciosa y arriesgada hasta la fecha.

Tráiler de Alice in Borderland: Temporada 3 en Netflix