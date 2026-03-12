Bombazo: la foto de Mauro Icardi con La China Suárez que anticipa un anuncio inminente.

En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre el significado de ese comentario. Algunos seguidores de la pareja interpretaron que podría tratarse de la fecha de un anuncio importante relacionado con la relación entre el futbolista y la actriz.

Entre las teorías que comenzaron a circular, la más repetida fue la posibilidad de que la pareja esté preparando algún tipo de anuncio vinculado a una futura boda. Desde hace tiempo, los rumores sobre planes de casamiento entre Icardi y la China Suárez aparecen de manera recurrente cada vez que la pareja comparte momentos juntos en sus redes.

De todos modos, el propio jugador ha sido cauteloso cuando le preguntaron públicamente por ese tema. En distintas entrevistas, Icardi explicó que antes de pensar en dar ese paso debe finalizar su divorcio con Wanda Nara, un proceso que todavía sigue en curso.

En ese contexto, la misteriosa frase que acompañó la foto publicada por el futbolista volvió a encender las versiones sobre un posible anuncio en puerta. Por ahora, ni Icardi ni la China Suárez dieron más detalles, pero el mensaje dejó instalada la intriga entre sus seguidores, que ya cuentan los días para descubrir qué podría ocurrir el próximo 26 de marzo en Milán.