Bombazo: la foto de Mauro Icardi con La China Suárez que anticipa un anuncio inminente
Mauro Icardi subió una foto con La China Suárez y deja la puerta abierta para un anuncio inmimente por parte de la pareja.
Mauro Icardi volvió a despertar todo tipo de especulaciones en las redes sociales después de compartir una imagen junto a La China Suárez que muchos interpretaron como una pista sobre un posible anuncio importante en la vida de la pareja. El futbolista publicó una foto en sus historias de Instagram que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.
La imagen fue tomada durante una cena en Milán que formó parte de los festejos por el cumpleaños número 34 de la actriz. El lunes 9 de marzo, la China celebró su aniversario con un festejo que se extendió durante varios días y que comenzó de una manera muy especial: navegando por el Bósforo a bordo de un yate junto a sus seres más cercanos.
La celebración continuó luego en Europa y terminó casi tres días más tarde con una cena en Milán, donde participaron amigos y allegados de la pareja. Fue justamente en ese encuentro donde se tomó la fotografía que Icardi compartió en sus redes, en la que aparece junto a la actriz y varios de los invitados que estuvieron presentes en el agasajo.
Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la imagen en sí, sino el mensaje que el jugador agregó al pie de la publicación. “Marzo 26'. Milano”, escribió, una frase breve que inmediatamente desató una ola de interpretaciones entre los usuarios.
En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre el significado de ese comentario. Algunos seguidores de la pareja interpretaron que podría tratarse de la fecha de un anuncio importante relacionado con la relación entre el futbolista y la actriz.
Entre las teorías que comenzaron a circular, la más repetida fue la posibilidad de que la pareja esté preparando algún tipo de anuncio vinculado a una futura boda. Desde hace tiempo, los rumores sobre planes de casamiento entre Icardi y la China Suárez aparecen de manera recurrente cada vez que la pareja comparte momentos juntos en sus redes.
De todos modos, el propio jugador ha sido cauteloso cuando le preguntaron públicamente por ese tema. En distintas entrevistas, Icardi explicó que antes de pensar en dar ese paso debe finalizar su divorcio con Wanda Nara, un proceso que todavía sigue en curso.
En ese contexto, la misteriosa frase que acompañó la foto publicada por el futbolista volvió a encender las versiones sobre un posible anuncio en puerta. Por ahora, ni Icardi ni la China Suárez dieron más detalles, pero el mensaje dejó instalada la intriga entre sus seguidores, que ya cuentan los días para descubrir qué podría ocurrir el próximo 26 de marzo en Milán.