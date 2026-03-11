Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi en la misma ciudad: las fotos desde Milán que encendieron las redes

wanda nara 1

wanda nara 2

wanda nara 3

wanda nara 4

wanda nara 5

china suarez 1

china suarez 2

china suarez 3

Por qué Mauro Icardi podría casarse desde hoy con la China Suárez en pleno divorcio con Wanda Nara

Desde este miércoles, Mauro Icardi y la China Suárez podrían avanzar un capítulo más en su relación: ya están en condiciones legales de contraer matrimonio. El motivo es que se cumplió un año desde la separación del futbolista con Wanda Nara y, según la legislación italiana -donde se inició el trámite-, cualquiera de los dos puede pedir que la separación se convierta en divorcio. Así lo explicó la abogada Elba Marcovecchio en La Mañana con Moria (El Trece).

Esto significa que tanto Mauro como Wanda recuperan la posibilidad de casarse nuevamente. De hecho, en el entorno de la empresaria aseguran que ella “se está adelantando” porque tendría planes de pasar por el Registro Civil junto a su actual pareja, Martín Migueles.

La noticia que más ruido generó en el mundo del espectáculo es que Icardi ya podría casarse con la China Suárez, algo que la actriz había mencionado en entrevistas el año pasado. En programas de Mario Pergolini y Moria Casán, ella aseguró que, una vez que Mauro estuviera habilitado, fijarían fecha para formalizar la relación.

Sin embargo, detrás de la historia romántica se esconde un conflicto económico de gran magnitud. Marcovecchio detalló que “Wanda Nara se quedó con al menos siete propiedades, más una suma de dinero en efectivo importante y otro monto que sacó de una cuenta”.

Además, aclaró que aún quedan bienes en disputa. “Los autos están en un garage cerrado, la famosa Lamborghini ploteada de rosa, todo ese patrimonio está en disputa y hay una causa abierta”, señaló. Como el matrimonio se celebró bajo el régimen de ganancialidad, todo lo adquirido durante esos años debe dividirse según lo que establezca la ley.

La última palabra la tendrá el juez, que deberá resolver cómo se reparten los bienes. Mientras tanto, la posibilidad de que Icardi y la China Suárez den el sí en el registro civil ya es una realidad.