Sentencia de muerte: cómo el sistema le falló a Silvina Luna y el video que lo demuestra.

En este registro, que será el corazón del documental, la modelo detalla con lucidez técnica y dolor humano cómo su cuerpo rechazaba el material plástico, señalando la inacción de los organismos de control de salud.

Este testimonio audiovisual no solo funciona como prueba de cargo, sino como una denuncia pública contra la lentitud de los tribunales que solo dictaron prisión efectiva para Lotocki cuando el daño ya era irreversible y mediático, tras la muerte de Silvina y de Mariano Caprarola.

Desde el punto de vista técnico-legal, la serie desglosa las pericias de 2026 que confirmaron el nexo causal entre el producto prohibido y la falla multiorgánica.

Con la participación de Fernando Burlando, el contenido explica por qué la carátula debe ser homicidio simple, enfrentando penas de hasta 25 años.

El documental busca que el espectador comprenda que la muerte de Silvina no fue un accidente quirúrgico, sino la consecuencia de un sistema judicial que protegió el derecho al trabajo de un médico denunciado por sobre el derecho a la vida de sus pacientes, convirtiendo su historia en el caso de mala praxis más emblemático de la historia argentina.