El anuncio de la docuserie de Netflix "Perfecta: La voz de Silvina Luna" pone el foco en una herida abierta: la negligencia estatal y judicial que permitió a Aníbal Lotocki seguir operando durante una década pese a las denuncias.
El documental de Netflix sobre la lucha de Silvina Luna expone el lado más oscuro de un proceso judicial que llegó tarde.
Sentencia de muerte: cómo el sistema le falló a Silvina Luna y el video que lo demuestra.
El anuncio de la docuserie de Netflix "Perfecta: La voz de Silvina Luna" pone el foco en una herida abierta: la negligencia estatal y judicial que permitió a Aníbal Lotocki seguir operando durante una década pese a las denuncias.
El documental expondrá cómo, tras la cirugía de 2011, Silvina inició un camino legal tortuoso donde la justicia argentina tardó años en reaccionar, permitiendo que el médico continuara inyectando metacrilato industrial a otros pacientes.
Este "fallo del sistema" es el eje de la producción, que utiliza documentos judiciales para mostrar las demoras procesales que, según la querella, transformaron una lesión grave en una condena de muerte evitable.
La pieza clave de esta narrativa es un video inédito grabado por la propia Silvina poco antes de su fallecimiento en agosto de 2023.
En este registro, que será el corazón del documental, la modelo detalla con lucidez técnica y dolor humano cómo su cuerpo rechazaba el material plástico, señalando la inacción de los organismos de control de salud.
Este testimonio audiovisual no solo funciona como prueba de cargo, sino como una denuncia pública contra la lentitud de los tribunales que solo dictaron prisión efectiva para Lotocki cuando el daño ya era irreversible y mediático, tras la muerte de Silvina y de Mariano Caprarola.
Desde el punto de vista técnico-legal, la serie desglosa las pericias de 2026 que confirmaron el nexo causal entre el producto prohibido y la falla multiorgánica.
Con la participación de Fernando Burlando, el contenido explica por qué la carátula debe ser homicidio simple, enfrentando penas de hasta 25 años.
El documental busca que el espectador comprenda que la muerte de Silvina no fue un accidente quirúrgico, sino la consecuencia de un sistema judicial que protegió el derecho al trabajo de un médico denunciado por sobre el derecho a la vida de sus pacientes, convirtiendo su historia en el caso de mala praxis más emblemático de la historia argentina.