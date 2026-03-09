Si cuando escuchas música sientes escalofríos, este es el motivo físico que padeces

El frisson es una respuesta psicofisiológica que se produce cuando una persona experimenta un momento emocionalmente poderoso durante la escucha de música. La reacción suele manifestarse de varias formas:

Piel de gallina

Escalofríos que recorren la espalda

Cosquilleo en brazos o cuello

Sensación de emoción intensa o euforia momentánea

Este fenómeno puede aparecer de manera repentina, generalmente en momentos específicos de una canción, como un cambio inesperado en la melodía o una interpretación vocal particularmente intensa.

Los especialistas señalan que el frisson no dura demasiado tiempo. Por lo general, el episodio se mantiene durante unos pocos segundos, pero la intensidad emocional que genera puede ser muy fuerte.

Por qué el cerebro reacciona de esta manera

Durante años, científicos han intentado comprender por qué algunas canciones logran provocar esta reacción física en ciertas personas.

Los estudios de neurociencia sugieren que el frisson ocurre cuando el cerebro detecta un momento de sorpresa emocional dentro de la música. Esto puede suceder en situaciones como:

Un cambio inesperado de tonalidad

La entrada de un coro poderoso

Un “drop” intenso en música electrónica

Un solo instrumental particularmente emotivo

Un crescendo que culmina en un punto dramático

Cuando ocurre uno de estos momentos, el cerebro interpreta la situación como un estímulo emocionalmente significativo.

En respuesta, se activa el sistema de recompensa cerebral, un circuito neuronal relacionado con el placer y la motivación.

El papel de la dopamina en el placer musical

Uno de los elementos clave en esta reacción es la dopamina, un neurotransmisor que juega un papel fundamental en la sensación de placer.

Cuando el frisson aparece, el cerebro libera dopamina en determinadas regiones, especialmente aquellas vinculadas con las emociones, la recompensa y la anticipación.

Este mismo neurotransmisor también participa en otras experiencias placenteras, como:

Comer alimentos que nos gustan

Recibir reconocimiento o recompensas

Experimentar momentos de felicidad intensa

Por esa razón, muchas personas describen el frisson como un pequeño “subidón emocional” provocado por la música.

Algunos investigadores incluso comparan este fenómeno con la emoción que produce anticipar algo que estamos esperando, como el momento culminante de una película o el final de una historia emocionante.

No todos sienten frisson

A pesar de que muchas personas han experimentado alguna vez escalofríos al escuchar música, la realidad es que no ocurre con todos los oyentes.

Las investigaciones sugieren que solo un grupo relativamente reducido de personas experimenta frisson con frecuencia. Esto se debe a diferencias en la forma en que cada cerebro procesa las emociones y los estímulos musicales.

Algunos estudios han encontrado que quienes sienten frisson suelen tener mayor conexión entre las áreas cerebrales que procesan la audición y aquellas relacionadas con las emociones.

Esto significa que su cerebro integra la música con la experiencia emocional de una manera más intensa.

Personas más sensibles al arte

La ciencia también ha observado un rasgo interesante en las personas que experimentan frisson con mayor facilidad.

En muchos casos, estos individuos presentan un alto nivel de apertura a nuevas experiencias, un rasgo de personalidad que forma parte de los llamados “Cinco Grandes” factores psicológicos.

Este rasgo está asociado con:

Mayor curiosidad intelectual

Sensibilidad artística

Interés por la creatividad

Capacidad de experimentar emociones profundas

Por esta razón, quienes sienten escalofríos con la música suelen vivir las expresiones artísticas de una forma más intensa.

No solo reaccionan con música. También pueden experimentar respuestas emocionales fuertes frente a:

Obras de arte

Películas conmovedoras

Literatura intensa

Paisajes naturales impactantes

En otras palabras, su sistema emocional responde con más fuerza a ciertos estímulos estéticos.

La música como herramienta emocional

Desde hace siglos, la música ha sido utilizada para provocar emociones colectivas y personales. Desde ceremonias religiosas hasta conciertos masivos, el poder de las melodías para generar sensaciones físicas y emocionales ha sido ampliamente reconocido.

El fenómeno del frisson refuerza la idea de que la música no solo se escucha, también se siente físicamente.

De hecho, diferentes investigaciones han demostrado que ciertas composiciones musicales pueden influir en:

El ritmo cardíaco

La presión arterial

La liberación de hormonas

El estado de ánimo

En algunos casos, la música incluso se utiliza con fines terapéuticos en tratamientos de estrés, ansiedad o depresión.

El momento exacto en el que aparece el escalofrío

Los especialistas que analizan este fenómeno señalan que el frisson no ocurre en cualquier parte de una canción.

Por lo general aparece cuando se produce una combinación de anticipación y sorpresa.

Esto sucede cuando el cerebro predice lo que ocurrirá a continuación en una pieza musical, pero la composición introduce un cambio inesperado.

Ese contraste entre lo esperado y lo inesperado genera una reacción emocional intensa, lo que desencadena el escalofrío.

Algunos ejemplos clásicos de momentos que provocan frisson incluyen:

La entrada repentina de un coro en una canción

Un cambio dramático en la intensidad musical

Un silencio seguido de un estallido instrumental

Un solo vocal particularmente emotivo

En esos momentos, el cerebro experimenta una mezcla de sorpresa, emoción y placer.

Una experiencia breve pero intensa

Una de las características más curiosas del frisson es su brevedad.

A diferencia de otras emociones prolongadas, el escalofrío musical suele durar solo unos pocos segundos.

Sin embargo, ese breve instante puede ser lo suficientemente poderoso como para generar una sensación memorable.

Muchas personas recuerdan perfectamente la primera vez que una canción les provocó ese estremecimiento.

Esto demuestra que la música puede generar experiencias profundamente personales y únicas, incluso sin necesidad de palabras.

La ciencia sigue investigando este fenómeno

Aunque el frisson ha sido estudiado durante décadas, los científicos todavía intentan comprender completamente por qué algunas personas lo experimentan y otras no.

Las investigaciones actuales combinan herramientas de neurociencia, psicología y análisis musical para analizar:

La actividad cerebral durante la escucha de música

Las diferencias de personalidad entre oyentes

El papel de la memoria y las emociones

Lo que sí parece claro es que la música tiene una capacidad extraordinaria para activar el cerebro humano.

Y en algunos casos, esa activación se manifiesta en forma de un escalofrío que recorre el cuerpo y deja una sensación de emoción intensa.

Cuando la música se siente en la piel

Para quienes han experimentado frisson, la sensación suele ser inconfundible. Un instante en el que la música parece atravesar el cuerpo, generando una reacción física que combina emoción, sorpresa y placer.

Aunque no todos lo experimentan, este fenómeno demuestra hasta qué punto la música puede conectarse con las emociones humanas de manera profunda.

Ese pequeño escalofrío que aparece en el momento perfecto de una canción no es casualidad: es el resultado de un complejo proceso en el que intervienen el cerebro, las emociones y la percepción musical.

Y para quienes lo sienten, es una prueba de que algunas melodías tienen el poder de tocar algo muy profundo dentro de nosotros.