Sabrina Rojas se sinceró y reveló qué le provoca cuando ve a Griselda Siciliani en Envidiosa
En su visita a LAM la conductora de Pasó en América confesó lo que siente al ver a la actual pareja de Luciano Castro. Aquí, qué dijo Sabrina Rojas de Griselda Siciliani.
18 dic 2025, 08:51
Este miércoles Sabrina Rojas visitó el piso de LAM (América TV) y, en medio de una descontracturada charla en la que abordaron varios temas tanto del mundo de la farándula como personales, la conductora de Pasó en América confesó qué le genera ver a Griselda Siciliani en la serie Envidiosa (Netflix).
Ocurre se trata de la actual novia de Luciano Castro, su expareja y padre de sus hijos -Fausto y Esperanza-, y a quien señaló en varias oportunidades de enviarse fogosos mensajes con el galán mientras ella estaba embarazada del ex Jugate conmigo.
Asimismo, lo cierto es que hace varios meses que Sabrina viene disparando los más picantes dardos tanto contra la actriz como también contra su ex. Y si bien Flor Vigna fue la primera mujer con la que Castro mantuvo un romance ni bien se separó de ella, Rojas entiende que el fin de esa relación está directamente relacionado con un comportamiento repetitivo de Siciliani.
Lo cierto es que en diferentes entrevistas, la conductora de América afirmó que Siciliani nunca "soltó" a Luciano Castro, con el que tuvo un primer romance anterior a su relación, y que diferentes momentos encontró mensajes de ella en el teléfono celular del actor.
Así las cosas, en medio de la charla en LAM, Sabrina Rojas se refirió a pura ironía a las canciones resilientes que pusieron al tope de la popularidad a Jimena Barón y Flor Vigna, con La Tonta y Puedo solita. Fue allí que Fede Bongiorno le consultó directo: “Si estás con tus amigas y te dicen de ver Envidiosa, ¿la ves o no la ves?”.
Y grande fue la sorpresa de todos en el estudio televisivo al oír la respuesta de Sabrina. “Si, sí. No está prohibida”, respondió firme y sin dudar. Y lejos de ser una respuesta políticamente correcta, Rojas volvió a sorprenderlos al asegurar: “Yo te voy a decir algo: a Griselda la admiro mucho como actriz. Me parece una de las mejores actrices que tenemos”, lanzó.
Al tiempo que continuó estableciendo diferencias entre lo profesional y lo personal. “Después, lo otro es otra cosa. Así como te digo una cosa, te digo otra”, confió relajada y concluyó dejando en claro que tampoco impide que sus hijos se relacionen con ella. “Y que yo no tenga nada en común, no quiere decir que mis hijos no la adoren y se diviertan con ella. Aparte, si delante de los nenes le empezás a decir ‘mala’, se quedan mal”, sentenció.
Cuál fue el picante dardo que Sabrina Rojas disparó sobre Luciano Castro que desató carcajadas en pleno vivo
Luego del tenso episodio que se vivió en la entrega de los premios Martín Fierro de Cine y Series 2025, cuando Luciano Castro y Griselda Siciliani optaron por llegar tarde para esquivar un incómodo cruce con Sabrina Rojas, quedó en evidencia que el vínculo entre la conductora de Pasó en América (América TV) y su expareja atraviesa un momento delicado y cargado de rispideces.
Ese clima volvió a quedar expuesto en las últimas horas a partir de un comentario al aire de la actriz, que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia el padre de sus hijos. La frase, acompañada por un gesto elocuente, no pasó desapercibida y rápidamente generó lecturas cruzadas entre quienes seguían el programa.
Todo ocurrió durante noches después en el ciclo que Sabrina conduce junto a Augusto Tartúfoli. En ese contexto, el equipo se encontraba debatiendo una interna que lleva años y que, por lo visto, aún no logra encontrar un punto de acuerdo: el conflicto entre Araceli González y Adrián Suar, al que recientemente se sumó Fabián Mazzei para respaldar públicamente a su esposa.
En medio del análisis, surgió el tema de la carrera laboral de Mazzei y su ausencia en las ficciones de Polka tras iniciar su relación con Araceli. Fue entonces cuando Tartúfoli deslizó, con ironía, que “en Polka actuó más de un actor de madera”. La frase abrió la puerta a una respuesta filosa de Sabrina Rojas que desató carcajadas en el estudio y que muchos entendieron como un mensaje con destinatario claro, teniendo en cuenta que Luciano Castro trabajó durante años en la productora de Suar.
Para introducir el tema, la conductora expresó: “Tenemos a una Araceli González que apareció verborrágica. En algunas cosas tiene mucha razón”. A lo que su compañero sumó: “Claro que sí. La pelea con Suar aparece cuando entra Fabián Mazzei en la vida de Araceli, y un Mazzei que nunca trabajó en Polka”.
Lejos de esquivar la polémica, Rojas agregó: “Después, cuando se puso de novio con ella, nunca más. Lo freezaron”. En ese momento, Tartu consultó si eso había significado una especie de sanción y recordó que muchos justifican esas decisiones diciendo: “No, es mal actor. No puede trabajar en Polka”.
Mientras Martín Salwe intervino destacando que Mazzei es un “actorazo”, Tartúfoli insistió: “Hay gente que dice eso. Pero en Polka actuó cada madera… No me jodan a mí”. Ante el pedido de ejemplos, el conductor cerró asegurando que “bien puede actuar Mazzei ahí”.
Fue en ese preciso instante cuando, entre risas y miradas cómplices, Sabrina lanzó su frase más picante: “¿Qué decirte?”. La reacción fue inmediata: carcajadas generalizadas en el estudio y el pase directo al informe sobre Suar, Araceli y Mazzei, dejando flotando en el aire una indirecta que muchos no tardaron en vincular con su historia personal.