Sabrina Rojas se sinceró y reveló qué le provoca cuando ve a Griselda Siciliani en Envidiosa

Así las cosas, en medio de la charla en LAM, Sabrina Rojas se refirió a pura ironía a las canciones resilientes que pusieron al tope de la popularidad a Jimena Barón y Flor Vigna, con La Tonta y Puedo solita. Fue allí que Fede Bongiorno le consultó directo: “Si estás con tus amigas y te dicen de ver Envidiosa, ¿la ves o no la ves?”.

Y grande fue la sorpresa de todos en el estudio televisivo al oír la respuesta de Sabrina. “Si, sí. No está prohibida”, respondió firme y sin dudar. Y lejos de ser una respuesta políticamente correcta, Rojas volvió a sorprenderlos al asegurar: “Yo te voy a decir algo: a Griselda la admiro mucho como actriz. Me parece una de las mejores actrices que tenemos”, lanzó.

Al tiempo que continuó estableciendo diferencias entre lo profesional y lo personal. “Después, lo otro es otra cosa. Así como te digo una cosa, te digo otra”, confió relajada y concluyó dejando en claro que tampoco impide que sus hijos se relacionen con ella. “Y que yo no tenga nada en común, no quiere decir que mis hijos no la adoren y se diviertan con ella. Aparte, si delante de los nenes le empezás a decir ‘mala’, se quedan mal”, sentenció.

Sabrina Rojas - A Griselda Siciliani la admiro mucho como actriz

Cuál fue el picante dardo que Sabrina Rojas disparó sobre Luciano Castro que desató carcajadas en pleno vivo

Luego del tenso episodio que se vivió en la entrega de los premios Martín Fierro de Cine y Series 2025, cuando Luciano Castro y Griselda Siciliani optaron por llegar tarde para esquivar un incómodo cruce con Sabrina Rojas, quedó en evidencia que el vínculo entre la conductora de Pasó en América (América TV) y su expareja atraviesa un momento delicado y cargado de rispideces.

Ese clima volvió a quedar expuesto en las últimas horas a partir de un comentario al aire de la actriz, que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia el padre de sus hijos. La frase, acompañada por un gesto elocuente, no pasó desapercibida y rápidamente generó lecturas cruzadas entre quienes seguían el programa.

Todo ocurrió durante noches después en el ciclo que Sabrina conduce junto a Augusto Tartúfoli. En ese contexto, el equipo se encontraba debatiendo una interna que lleva años y que, por lo visto, aún no logra encontrar un punto de acuerdo: el conflicto entre Araceli González y Adrián Suar, al que recientemente se sumó Fabián Mazzei para respaldar públicamente a su esposa.

En medio del análisis, surgió el tema de la carrera laboral de Mazzei y su ausencia en las ficciones de Polka tras iniciar su relación con Araceli. Fue entonces cuando Tartúfoli deslizó, con ironía, que “en Polka actuó más de un actor de madera”. La frase abrió la puerta a una respuesta filosa de Sabrina Rojas que desató carcajadas en el estudio y que muchos entendieron como un mensaje con destinatario claro, teniendo en cuenta que Luciano Castro trabajó durante años en la productora de Suar.

Para introducir el tema, la conductora expresó: “Tenemos a una Araceli González que apareció verborrágica. En algunas cosas tiene mucha razón”. A lo que su compañero sumó: “Claro que sí. La pelea con Suar aparece cuando entra Fabián Mazzei en la vida de Araceli, y un Mazzei que nunca trabajó en Polka”.

Lejos de esquivar la polémica, Rojas agregó: “Después, cuando se puso de novio con ella, nunca más. Lo freezaron”. En ese momento, Tartu consultó si eso había significado una especie de sanción y recordó que muchos justifican esas decisiones diciendo: “No, es mal actor. No puede trabajar en Polka”.

Mientras Martín Salwe intervino destacando que Mazzei es un “actorazo”, Tartúfoli insistió: “Hay gente que dice eso. Pero en Polka actuó cada madera… No me jodan a mí”. Ante el pedido de ejemplos, el conductor cerró asegurando que “bien puede actuar Mazzei ahí”.

Fue en ese preciso instante cuando, entre risas y miradas cómplices, Sabrina lanzó su frase más picante: “¿Qué decirte?”. La reacción fue inmediata: carcajadas generalizadas en el estudio y el pase directo al informe sobre Suar, Araceli y Mazzei, dejando flotando en el aire una indirecta que muchos no tardaron en vincular con su historia personal.