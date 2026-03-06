Gatos: seis trucos para evitar que arañen sillones, muebles y cortinas

1. Limpieza de zonas marcadas: usar jabones neutros o enzimáticos destruye las partículas del olor y neutraliza las marcas olfativas, evitando que el gato vuelva a arañar en el mismo lugar.

2. Estimulación y juego: si el gato pasa mucho tiempo solo, necesita descargar energía. Proporcionarle juguetes atractivos y jugar regularmente ayuda a reducir el estrés y los arañazos por aburrimiento.

3. Corte de uñas y rascadores: limar las uñas cuando el gato lo permite disminuye el daño en muebles. Colocar un rascador, comprado o hecho en casa con palo y cuerda, redirige el comportamiento hacia un lugar permitido.

4. Feromonas de uso comercial: aplicar gotas de feromonas en el rascador atrae al gato y lo conduce a arañar allí. Son seguras y no representan riesgo para el animal.

5. Cobertores protectores para muebles: cubrir los sillones con fundas especiales hace que sean menos atractivos para arañar.

6. Evitar castigos: retar al gato aumenta su estrés y no modifica la conducta, pues aprenden mejor mediante refuerzos positivos y alternativas adecuadas.