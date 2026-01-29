El Banco Central sumó USD 52 millones y extiende la racha de compras a 19 ruedas consecutivas

El objetivo de las reservas en 2026

De cara a 2026, el Gobierno proyecta que las compras de dólares podrían ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, en función del avance del proceso de remonetización. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que la sostenibilidad de la acumulación dependerá tanto de la demanda de pesos como del flujo de divisas, y destacó que ya se superó el 10% del piso fijado en la meta anual.

En cuanto a la operatoria diaria, el Central estableció un tope del 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios para las adquisiciones de dólares, con el objetivo de no alterar la estabilidad cambiaria. No obstante, fuentes del mercado señalaron que en algunos casos ese límite fue superado por compras realizadas por fuera del circuito tradicional.

La entidad también recordó que puede acordar operaciones directas con empresas o entidades, definiendo montos y precios sin pasar por el mercado mayorista, como una herramienta adicional para evitar distorsiones.

A cuánto cerró el riesgo país

Este escenario de fortalecimiento de reservas se da en paralelo con una fuerte baja del riesgo país, que descendió por debajo de los 500 puntos básicos y se ubicó en torno a las 490 unidades. El indicador, elaborado por JP Morgan, retrocedió más de 600 puntos desde las últimas elecciones legislativas y refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la política económica.

La recuperación de los bonos soberanos y la consolidación del programa oficial mejoran el posicionamiento de Argentina frente a los mercados internacionales y, de sostenerse la tendencia, podrían facilitar el acceso a financiamiento externo a tasas más competitivas

Todas las compras del BCRA de enero

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

A cuánto operó el dólar este jueves

El mercado cambiario cerró este jueves con escasos movimientos en el dólar oficial. En una jornada en la que se operaron USD 373,5 millones en el segmento contado, el tipo de cambio mayorista terminó sin cambios en $1.444,50 y cortó así una racha de cuatro ruedas consecutivas de subas. Durante la sesión, llegó a tocar los $1.446,50.

En lo que va de enero, el mayorista acumula un retroceso de $10,5, equivalente al 0,7%.

dolar-blue

Para esta jornada, el Banco Central estableció la banda superior del esquema cambiario en $1.562,27, por lo que el valor del dólar oficial quedó $117,77 por debajo de ese techo, es decir, un 8,2% inferior al límite de libre flotación.

En el segmento minorista, el dólar al público cerró estable en $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de haber alcanzado los $1.470 hacia el mediodía, el nivel más alto desde el 14 de enero. A lo largo del mes, la cotización muestra una baja de $15 o 1% respecto del cierre de diciembre.

En el mercado informal, el dólar blue retomó la tendencia descendente y cayó 10 pesos (0,7%), hasta ubicarse en $1.475 para la venta, su valor más bajo desde el 12 de diciembre. En enero, el informal acumula una caída de $55 pesos, equivalente al 3,6%, lo que prácticamente elimina la brecha con el dólar minorista.