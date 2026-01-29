El Banco Central sumó USD 52 millones y extiende la racha de compras a 19 ruedas consecutivas
La autoridad monetaria extendió a 19 ruedas consecutivas la racha de compras en el mercado oficial y ya acumuló más de USD 1.100 millones desde el inicio de la nueva etapa del programa económico.
En lo que va de enero, el Banco Central superó los USD 1.1000 millones. (Foto: archivo).
El Banco Central volvió a cerrar una jornada con saldo comprador y sumó este jueves USD 52 millones, lo que estiró a 19 ruedas consecutivas la racha de compras en el mercado oficial. La dinámica apunta a fortalecer las reservas internacionales, que alcanzaron su nivel más alto en casi cuatro años y medio.
Desde el inicio de la actual etapa del programa económico, la autoridad monetaria acumuló USD 1.134 millones. En ese marco, las reservas brutas treparon hasta los USD 46.240 millones, con una suba diaria de USD 81 millones, el registro más elevado de la gestión de Javier Milei y el mayor desde fines de agosto de 2021.
El crecimiento de las tenencias también estuvo impulsado por la revalorización del oro. El BCRA posee alrededor de 1,98 millones de onzas troy, cuyo precio superó los USD 5.600 por onza y luego se estabilizó cerca de los USD 5.300. La mejora en la cotización del metal, considerado un activo de refugio, impactó de manera directa sobre el valor de las reservas.
A la par, el ingreso de divisas se explicó por un mayor ritmo de liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial y por colocaciones de deuda realizadas por empresas privadas. Según estimaciones oficiales, todavía restan ingresar cerca de USD 3.600 millones correspondientes a compañías que tomaron financiamiento en el exterior.
El objetivo de las reservas en 2026
De cara a 2026, el Gobierno proyecta que las compras de dólares podrían ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, en función del avance del proceso de remonetización. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que la sostenibilidad de la acumulación dependerá tanto de la demanda de pesos como del flujo de divisas, y destacó que ya se superó el 10% del piso fijado en la meta anual.
En cuanto a la operatoria diaria, el Central estableció un tope del 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios para las adquisiciones de dólares, con el objetivo de no alterar la estabilidad cambiaria. No obstante, fuentes del mercado señalaron que en algunos casos ese límite fue superado por compras realizadas por fuera del circuito tradicional.
La entidad también recordó que puede acordar operaciones directas con empresas o entidades, definiendo montos y precios sin pasar por el mercado mayorista, como una herramienta adicional para evitar distorsiones.
A cuánto cerró el riesgo país
Este escenario de fortalecimiento de reservas se da en paralelo con una fuerte baja del riesgo país, que descendió por debajo de los 500 puntos básicos y se ubicó en torno a las 490 unidades. El indicador, elaborado por JP Morgan, retrocedió más de 600 puntos desde las últimas elecciones legislativas y refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la política económica.
La recuperación de los bonos soberanos y la consolidación del programa oficial mejoran el posicionamiento de Argentina frente a los mercados internacionales y, de sostenerse la tendencia, podrían facilitar el acceso a financiamiento externo a tasas más competitivas
Todas las compras del BCRA de enero
5 de enero: USD 21 millones
6 de enero: USD 83 millones
7 de enero: USD 9 millones
8 de enero: USD 62 millones
9 de enero: USD 43 millones
12 de enero: USD 55 millones
13 de enero: USD 55 millones
14 de enero: USD 187 millones
15 de enero: USD 47 millones
16 de enero: USD 125 millones
19 de enero: USD 21 millones
20 de enero: USD 8 millones
21 de enero: USD 107 millones
22 de enero: USD 80 millones
23 de enero: USD 75 millones
26 de enero: USD 39 millones
27 de enero: USD 32 millones
28 de enero: USD 33 millones
29 de enero: USD 52 millones
A cuánto operó el dólar este jueves
El mercado cambiario cerró este jueves con escasos movimientos en el dólar oficial. En una jornada en la que se operaron USD 373,5 millones en el segmento contado, el tipo de cambio mayorista terminó sin cambios en $1.444,50 y cortó así una racha de cuatro ruedas consecutivas de subas. Durante la sesión, llegó a tocar los $1.446,50.
En lo que va de enero, el mayorista acumula un retroceso de $10,5, equivalente al 0,7%.
Para esta jornada, el Banco Central estableció la banda superior del esquema cambiario en $1.562,27, por lo que el valor del dólar oficial quedó $117,77 por debajo de ese techo, es decir, un 8,2% inferior al límite de libre flotación.
En el segmento minorista, el dólar al público cerró estable en $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de haber alcanzado los $1.470 hacia el mediodía, el nivel más alto desde el 14 de enero. A lo largo del mes, la cotización muestra una baja de $15 o 1% respecto del cierre de diciembre.
En el mercado informal, el dólar blue retomó la tendencia descendente y cayó 10 pesos (0,7%), hasta ubicarse en $1.475 para la venta, su valor más bajo desde el 12 de diciembre. En enero, el informal acumula una caída de $55 pesos, equivalente al 3,6%, lo que prácticamente elimina la brecha con el dólar minorista.