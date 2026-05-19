La sorpresiva declaración de Wanda Nara que podría acercarla nuevamente a Mauro Icardi: "Capaz escucha..."

Sobre si ya tuvo contacto con Daniela Christiansson -actual pareja de su ex, Maxi López- quien acaba de llegar al país, Nara confió que esta mañana le "mandó un mensaje re lindo". Fue allí que los cronistas insistieron con Migueles, por lo que Wanda dejó entrever que también la habría felicitado vía mensaje.

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En tanto, sobre el tema de la causa que él está atravesando actualmente ante la Justicia, una vez más la mayor de las Nara fue directa. "No me meto los problemas penales ni de mis novios, ni de mis exnovios, ni de mis amigos. Bastante tengo con mis situaciones legales. Cada uno tiene que defender sus situaciones. Y no tiene nada que ver con... No sé si mi papá tiene una denuncia, mi mamá tiene una denuncia, mi hermana tiene un problema legal", disparó tratando de darle un corte a tema.

Claro que tampoco podían faltar las consultas sobre su ex, Mauro Icardi, quien estaría llegando al país en los próximos días para reencontrarse con sus hijas. "No tengo ni idea, la verdad que yo tengo muchas cosas, mucho trabajo, muchos proyectos y me defiendo nada más y defiendo lo que eligen mis hijos. Nada más", deslizó en referencia a los enfrentamientos legales que mantiene con el delantero del Galatasaray.

En lo referente al trabajo, anunció que MasterChef Celebrity estaría volviendo recién hacia fin de año, aunque ya comenzaron las reuniones de pre-producción. Allí reveló que pidió dos nombres bastante complicados de conseguir: "un deportista y un actor", lanzó enigmática. Y cuando el cronista le planteó si podía ser Agustín Bernasconi -su compañero con el que filmó su primera película que se estrenará antes de fines de año-, Wanda contó que él le dijo que "le encanta" el programa y que "quiere estar", motivo por el cual no fue necesario pedirlo.

Por último, ante la picante pregunta de si el deportista que pidió para el reality "juega en Turquía", en clara referencia a Icardi, Wanda cerró filosa: "¿Está sin trabajo? Si no hay contrato, capaz escucha la oferta de Telefe", dejando la puerta abierta a repetir el excelente resultado que logró de la mano de Maxi López. Claro que para eso, primera deberían poder sanar las heridas aún abiertas tras la escandalosa separación y ruptura familiar.

Wanda NAra sobre Mauro Icardi - captura La mañana de Lape

Cuál fue el escándalo que enfrentó a Wanda Nara y Fede Bal en los Martín Fierro

La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026 tuvo lugar en el Hotel Hilton y dejó una noche cargada de figuras, glamour y momentos comentados. La gran definición de la velada terminó con Guido Kaczka levantando el Martín Fierro de Oro en la edición número 54 de los galardones de Aptra.

Pero antes de que comenzara oficialmente la fiesta de la televisión, salió a la luz una inesperada interna que involucró a Wanda Nara y Fede Bal por una exclusiva habitación del hotel ubicado en Puerto Madero.

Desde el móvil de Intrusos (América TV), el periodista Alejandro Guatti brindó detalles de cómo comenzaban a instalarse las figuras invitadas al evento. “Las primeras figuras ya están llegando. Moria Casán es la primera que ya está alojada en el hotel y de a poco van ir llegando porque recién se abre el horario de check in donde pueden entrar al hotel”, señaló el cronista desde el lugar de los hechos.

Luego, Rodrigo Lussich explicó cómo suele manejarse la logística de las celebridades en este tipo de eventos. “Muchos de los candidatos reservan una suite, una habitación, a su nombre, a su costo. En algunos casos son los canales, pero si no lo hacen por cuenta propia, donde ahí ya se quedan, descansan y se producen”, detalló el conductor.

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En medio de esa charla, Camilo García reveló el conflicto silencioso que se generó por una de las suites más codiciadas del hotel. Según contó, Wanda Nara quería hospedarse en una habitación que ya había sido reservada previamente por Federico Bal.

“Hay un lío con una habitación que quería Wanda Nara que la reservó Federico Bal, él lo hizo con antelación, que tenía dos camas presidencial suite, en una cifra estimada en 1500 dólares”, comentó el panelista. Además, agregó: “Hay otra que vale un palo y algo, con solo una cama king size y más de 100 metros cuadrados”.

Sin embargo, al consultar directamente con Fede Bal, el actor aseguró desconocer completamente la situación. “Yo hablé con Federico y no tenía ni idea de esta polémica. Me dijo: ‘amigo estoy regando las plantas de mi casa’”, concluyó García sobre el inesperado cruce que se conoció horas antes de los Martín Fierro.