En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Cuadraditos de limón glaseados: el secreto para que salgan espectaculares

Los cuadraditos de limón glaseados son un clásico de la repostería que combina acidez y dulzura en cada bocado. Su versión casera permite disfrutar de un postre fresco y luminoso, ideal para meriendas, picnics o reuniones familiares.

Cuadraditos de limón glaseados: el secreto para que salgan espectaculares

En la pastelería, hay preparaciones que destacan por su sabor y su presentación: los cuadraditos de limón glaseados son uno de esos casos. Su combinación de masa suave, relleno ácido y glaseado brillante convierte a este postre en un clásico que nunca pasa de moda. Prepararlos en casa es más simple de lo que parece y permite ajustar la intensidad del limón según el gusto personal.

Leé también Receta de la abuela: cómo hacer gazpacho casero en pocos minutos
receta de la abuela: como hacer gazpacho casero en pocos minutos
image

El secreto de estos cuadraditos está en equilibrar correctamente la base con el relleno y lograr un glaseado que se adhiera sin perder su textura. Además, la receta casera ofrece control sobre los ingredientes, evitando conservantes y ajustando el dulzor al paladar de cada familia.

Ingredientes para los cuadraditos de limón glaseados

Para la base:

  • 200 g de manteca

  • 100 g de azúcar

  • 250 g de harina

  • 1 pizca de sal

Para el relleno:

  • 3 huevos

  • 200 g de azúcar

  • 150 ml de jugo de limón fresco

  • Ralladura de 1 limón

  • 2 cucharadas de harina

Para el glaseado:

  • 100 g de azúcar impalpable

  • 2 cucharadas de jugo de limón

Estos ingredientes simples son suficientes para lograr unos cuadraditos tiernos, con relleno cremoso y un glaseado brillante que los hace irresistibles.

Paso a paso

  • Preparar la base: batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema. Incorporar la harina y la sal hasta formar una masa homogénea. Extenderla en un molde cuadrado enmantecado y hornear a 180 °C por 15 minutos o hasta que esté ligeramente dorada.

  • Hacer el relleno: en un bowl, mezclar los huevos con el azúcar, el jugo y la ralladura de limón. Incorporar la harina tamizada y mezclar hasta que quede uniforme.

  • Hornear juntos: verter el relleno sobre la base precocida y llevar nuevamente al horno por 20 a 25 minutos. El relleno debe quedar firme al tacto pero aún jugoso.

  • Preparar el glaseado: mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una pasta lisa y sin grumos.

  • Glasear y cortar: una vez que los cuadraditos estén fríos, cubrir con el glaseado y dejar reposar unos minutos hasta que se endurezca ligeramente. Cortar en porciones cuadradas y servir.

Consejos para un resultado perfecto

  • Base firme: no sobrehornear la base para que mantenga la suavidad y no se quiebre al cortar.

  • Relleno balanceado: el jugo de limón fresco aporta acidez, pero la cantidad de azúcar evita que quede demasiado ácido.

  • Glaseado brillante: aplicar cuando el postre esté frío para que no se derrita ni se corra.

Una opción refrescante y versátil

Estos cuadraditos de limón glaseados son ideales para meriendas de verano, como postre después de comidas familiares o para acompañar un café. Su textura suave y el contraste entre dulce y ácido hacen que cada bocado sea refrescante y satisfactorio.

Además, al ser caseros, permiten adaptaciones: se puede usar azúcar integral para un toque diferente, agregar un poco de coco rallado sobre el glaseado o variar la cantidad de jugo de limón para intensificar la acidez. Sin dudas, preparar estos cuadraditos en casa es una experiencia que combina tradición, sabor y creatividad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Tiramisú de limón: la receta del postre fresco y sabroso que no vas a dejar de hacer
Buñuelos caseros: la receta que vas a hacer todas las tardes de lluvia para acompañar los mates
Hora del mate: la torta de ricota fácil y rápida que vas a querer hacer todas las tardes

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar