Cuadraditos de limón glaseados: el secreto para que salgan espectaculares

200 g de manteca
100 g de azúcar
250 g de harina
1 pizca de sal
Para el relleno:
Para el glaseado:
Estos ingredientes simples son suficientes para lograr unos cuadraditos tiernos, con relleno cremoso y un glaseado brillante que los hace irresistibles.
Paso a paso
Preparar la base: batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema. Incorporar la harina y la sal hasta formar una masa homogénea. Extenderla en un molde cuadrado enmantecado y hornear a 180 °C por 15 minutos o hasta que esté ligeramente dorada.
Hacer el relleno: en un bowl, mezclar los huevos con el azúcar, el jugo y la ralladura de limón. Incorporar la harina tamizada y mezclar hasta que quede uniforme.
Hornear juntos: verter el relleno sobre la base precocida y llevar nuevamente al horno por 20 a 25 minutos. El relleno debe quedar firme al tacto pero aún jugoso.
Preparar el glaseado: mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una pasta lisa y sin grumos.
Glasear y cortar: una vez que los cuadraditos estén fríos, cubrir con el glaseado y dejar reposar unos minutos hasta que se endurezca ligeramente. Cortar en porciones cuadradas y servir.
Consejos para un resultado perfecto
Base firme: no sobrehornear la base para que mantenga la suavidad y no se quiebre al cortar.
Relleno balanceado: el jugo de limón fresco aporta acidez, pero la cantidad de azúcar evita que quede demasiado ácido.
Glaseado brillante: aplicar cuando el postre esté frío para que no se derrita ni se corra.
Una opción refrescante y versátil
Estos cuadraditos de limón glaseados son ideales para meriendas de verano, como postre después de comidas familiares o para acompañar un café. Su textura suave y el contraste entre dulce y ácido hacen que cada bocado sea refrescante y satisfactorio.
Además, al ser caseros, permiten adaptaciones: se puede usar azúcar integral para un toque diferente, agregar un poco de coco rallado sobre el glaseado o variar la cantidad de jugo de limón para intensificar la acidez. Sin dudas, preparar estos cuadraditos en casa es una experiencia que combina tradición, sabor y creatividad.