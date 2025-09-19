Cuadraditos de limón glaseados: el secreto para que salgan espectaculares

200 g de manteca

100 g de azúcar

250 g de harina

1 pizca de sal

Para el relleno:

3 huevos

200 g de azúcar

150 ml de jugo de limón fresco

Ralladura de 1 limón

2 cucharadas de harina

Para el glaseado:

100 g de azúcar impalpable

2 cucharadas de jugo de limón

Estos ingredientes simples son suficientes para lograr unos cuadraditos tiernos, con relleno cremoso y un glaseado brillante que los hace irresistibles.

Paso a paso

Preparar la base: batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema. Incorporar la harina y la sal hasta formar una masa homogénea. Extenderla en un molde cuadrado enmantecado y hornear a 180 °C por 15 minutos o hasta que esté ligeramente dorada.

Hacer el relleno: en un bowl, mezclar los huevos con el azúcar, el jugo y la ralladura de limón. Incorporar la harina tamizada y mezclar hasta que quede uniforme.

Hornear juntos: verter el relleno sobre la base precocida y llevar nuevamente al horno por 20 a 25 minutos. El relleno debe quedar firme al tacto pero aún jugoso.

Preparar el glaseado: mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una pasta lisa y sin grumos.

Glasear y cortar: una vez que los cuadraditos estén fríos, cubrir con el glaseado y dejar reposar unos minutos hasta que se endurezca ligeramente. Cortar en porciones cuadradas y servir.

Consejos para un resultado perfecto

Base firme: no sobrehornear la base para que mantenga la suavidad y no se quiebre al cortar.

Relleno balanceado: el jugo de limón fresco aporta acidez, pero la cantidad de azúcar evita que quede demasiado ácido.

Glaseado brillante: aplicar cuando el postre esté frío para que no se derrita ni se corra.

Una opción refrescante y versátil

Estos cuadraditos de limón glaseados son ideales para meriendas de verano, como postre después de comidas familiares o para acompañar un café. Su textura suave y el contraste entre dulce y ácido hacen que cada bocado sea refrescante y satisfactorio.

Además, al ser caseros, permiten adaptaciones: se puede usar azúcar integral para un toque diferente, agregar un poco de coco rallado sobre el glaseado o variar la cantidad de jugo de limón para intensificar la acidez. Sin dudas, preparar estos cuadraditos en casa es una experiencia que combina tradición, sabor y creatividad.