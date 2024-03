Stefi Roitman habló por primera vez de su incipiente pancita

“Notaron la pancita”, dice el post que generó la irá y la aclaración de Stefi. “Yo no sé cuándo va a ser el día que se deje de hablar de esto. o Se deje de preguntar por la pancita y el embarazo tan livianamente. Realmente me preocupa”, empezó diciendo.

“Además en mi caso, soy alérgica al gluten por lo que si como pan, trigo o gluten de lo que sea me infló. ¿Cuál es el problema? No hay que hablar de los cuerpos ajenos ni de un embarazo posible, porque no sabés -con todo el amor lo digo- puede angustiar fuerte. Y sino angustia puede generar cosas que no están buenas”, siguió.

“Si llegó a estar embarazado lo contaré en algún momento de mi vida, pero no”, cerró.