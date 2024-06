SUERTUDO PROPIETARIO: Cómo es el billete de $20 al que le pagan $80 mil por un detalle

Distintos sitios de venta online han comenzado a ofrecer este billete con error por sumas asombrosas que alcanzan hasta los $80.000. La demanda ha sido tal que los coleccionistas están dispuestos a pagar esta cantidad para asegurarse la posesión de un ejemplar tan excepcional. Este valor elevado no solo se justifica por la rareza del error de impresión, sino también por la significativa atracción que ejerce sobre los entusiastas del coleccionismo numismático.

No obstante, el billete de $20 con el error de "pesos" no es el único ejemplar argentino que ha alcanzado cifras impresionantes en el mercado del coleccionismo. Monedas antiguas y otros billetes también son objeto de gran interés y pueden llegar a valer hasta $100.000, dependiendo de su estado de conservación y rareza específica. Este fenómeno refleja la pasión y la dedicación de una comunidad de coleccionistas que no solo buscan objetos de valor histórico y numismático, sino también piezas que cuentan historias únicas y singulares de errores y peculiaridades en la producción.