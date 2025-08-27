En vivo Radio La Red
Supervivencia natural: cómo hacer fuego con piedras en simples pasos

Aunque hoy existen muchas herramientas modernas para encender fuego, conocer métodos tradicionales como hacer fuego al golpear piedras resulta un recurso esencial en situaciones de emergencia y una experiencia enriquecedora para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

Aprender a encender fuego con piedras es un conocimiento ancestral útil para la supervivencia y la aventura.

Aunque hoy en día existen múltiples herramientas para encender fuego de manera rápida y sencilla, nunca está de más conocer técnicas tradicionales que utilizaron civilizaciones durante miles de años. Hacer fuego al golpear piedras para generar chispas es una habilidad básica de supervivencia que también puede enriquecer la experiencia en campamentos o expediciones al aire libre.

Este método ancestral, que consiste en usar piedras duras y afiladas para crear chispas capaces de prender materiales secos, sigue siendo una técnica valiosa para quienes desean conectarse con la naturaleza y prepararse para cualquier eventualidad.

Qué piedras usar para hacer fuego y dónde encontrarlas

Para hacer fuego al golpear piedras, no sirve cualquiera. Es fundamental utilizar aquellas que al chocar generen chispas, y para eso se necesita un tipo específico de roca.

El pedernal (también llamado sílex o chert) es una roca dura, quebradiza y con bordes afilados que, al ser golpeada con otra piedra dura, produce pequeñas chispas calientes capaces de encender materiales secos. Las piedras redondeadas o lisas no generan chispas, por lo que no son útiles para este método. La piedra ideal tiene textura rugosa y bordes filosos.

El pedernal puede hallarse en riberas de ríos y arroyos, donde el agua erosionó la tierra y dejó al descubierto estas piedras duras. También es frecuente encontrarlo en zonas rocosas con formaciones sedimentarias, como colinas o acantilados, y en regiones con actividad minera o canteras, donde pueden existir depósitos de este material. En Argentina, el término "pedernal" es ampliamente utilizado para describir estas piedras especiales.

La piedra usada para hacer fuego con pedernal se puede reutilizar muchas veces si se conserva en buen estado. Al golpearla con otra piedra dura, se desprenden pequeñas astillas que generan las chispas, pero la piedra no se consume rápidamente. Con el uso frecuente, el pedernal puede desgastarse y perder sus bordes afilados, por lo que eventualmente será necesario conseguir o preparar un nuevo pedernal. Por eso, es importante cuidar y guardar bien la piedra para que dure más tiempo.

Cómo preparar el fuego con piedras

fuego-supervivencia

  • Reunir yesca muy seca: hojas secas, hierba fina, corteza o algodón natural, materiales fáciles de prender y que se inflamen con una chispa pequeña.

  • Formar un pequeño nido con la yesca que sirva para atrapar las chispas y facilitar el encendido.

  • Golpear el pedernal con otra piedra dura: realizar movimientos rápidos y controlados para generar chispas que caigan directamente sobre la yesca.

  • Soplar suavemente cuando la yesca comience a prender, avivando la llama con soplos suaves para no apagarla.

  • Añadir ramitas pequeñas para ayudar a que el fuego crezca de manera controlada.

  • Incorporar leña más gruesa para mantener el fuego encendido y estable.

Consejos para sobrevivientes y aventureros

Dominar esta técnica no solo resulta vital en casos de emergencia, sino que también representa un conocimiento valioso para quienes disfrutan de actividades al aire libre como camping, trekking o bushcraft. Practicar antes de salir al campo facilita el proceso y aumenta las chances de éxito cuando más se necesite.

Preparar la yesca con anticipación y elegir un lugar seguro para hacer fuego, lejos de materiales inflamables no controlados, son pasos fundamentales. Asimismo, es indispensable apagar completamente el fuego para evitar incendios forestales o accidentes.

