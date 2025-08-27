Supervivencia natural: cómo hacer fuego con piedras en simples pasos

El pedernal puede hallarse en riberas de ríos y arroyos, donde el agua erosionó la tierra y dejó al descubierto estas piedras duras. También es frecuente encontrarlo en zonas rocosas con formaciones sedimentarias, como colinas o acantilados, y en regiones con actividad minera o canteras, donde pueden existir depósitos de este material. En Argentina, el término "pedernal" es ampliamente utilizado para describir estas piedras especiales.

La piedra usada para hacer fuego con pedernal se puede reutilizar muchas veces si se conserva en buen estado. Al golpearla con otra piedra dura, se desprenden pequeñas astillas que generan las chispas, pero la piedra no se consume rápidamente. Con el uso frecuente, el pedernal puede desgastarse y perder sus bordes afilados, por lo que eventualmente será necesario conseguir o preparar un nuevo pedernal. Por eso, es importante cuidar y guardar bien la piedra para que dure más tiempo.

Cómo preparar el fuego con piedras

fuego-supervivencia

Reunir yesca muy seca : hojas secas, hierba fina, corteza o algodón natural, materiales fáciles de prender y que se inflamen con una chispa pequeña.

Formar un pequeño nido con la yesca que sirva para atrapar las chispas y facilitar el encendido.

Golpear el pedernal con otra piedra dura : realizar movimientos rápidos y controlados para generar chispas que caigan directamente sobre la yesca.

Soplar suavemente cuando la yesca comience a prender, avivando la llama con soplos suaves para no apagarla.

Añadir ramitas pequeñas para ayudar a que el fuego crezca de manera controlada.

Incorporar leña más gruesa para mantener el fuego encendido y estable.

Consejos para sobrevivientes y aventureros

Dominar esta técnica no solo resulta vital en casos de emergencia, sino que también representa un conocimiento valioso para quienes disfrutan de actividades al aire libre como camping, trekking o bushcraft. Practicar antes de salir al campo facilita el proceso y aumenta las chances de éxito cuando más se necesite.

Preparar la yesca con anticipación y elegir un lugar seguro para hacer fuego, lejos de materiales inflamables no controlados, son pasos fundamentales. Asimismo, es indispensable apagar completamente el fuego para evitar incendios forestales o accidentes.