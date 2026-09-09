Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

14 × 7 = 98 | 50 - 13 = 37

La expresión queda así: 98 + 8 × 6 - 37 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 98 + 48 - 37 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

98 + 48 = 146 |

146 - 37 = 109 |

109 + 18 = (?)

La expresión queda así: 127

Resultado final: 127

El tropiezo más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta debiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Por eso, este juego funciona como una práctica rápida para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar esos detalles que hacen la diferencia.