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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 7) + 8 × 6 - (50 - 13) + 18.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

anotarlo en una hoja. La clave está en no apurarse: si se respetan las prioridades, cada tramo de la expresión se simplifica sin perder el hilo.

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

14 × 7 = 98 | 50 - 13 = 37

La expresión queda así: 98 + 8 × 6 - 37 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 98 + 48 - 37 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

98 + 48 = 146 |

146 - 37 = 109 |

109 + 18 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este juego numérico tiene su clave en la clave inicial

La expresión queda así: 127

Resultado final: 127

El tropiezo más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta debiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Por eso, este juego funciona como una práctica rápida para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar esos detalles que hacen la diferencia.

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