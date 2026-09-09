Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 7) + 8 × 6 - (50 - 13) + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 7) + 8 × 6 - (50 - 13) + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
anotarlo en una hoja. La clave está en no apurarse: si se respetan las prioridades, cada tramo de la expresión se simplifica sin perder el hilo.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
14 × 7 = 98 | 50 - 13 = 37
La expresión queda así: 98 + 8 × 6 - 37 + 18
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 6 = 48
La expresión queda así: 98 + 48 - 37 + 18
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
98 + 48 = 146 |
146 - 37 = 109 |
109 + 18 = (?)
La expresión queda así: 127
El tropiezo más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta debiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Por eso, este juego funciona como una práctica rápida para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar esos detalles que hacen la diferencia.