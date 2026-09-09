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Maniatada y torturada: el durísimo momento de la amiga íntima de Lizy Tagliani

Carla relató en Desayuno Americano el tremendo abuso que sufrió por parte de un grupo de ladrones adentro de su casa. Además de robarle, se ensañaron humillándola de la peor manera. Aquí, el angustiante relato de la amiga de Lizy Tagliani.

9 sept 2026, 10:39
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Maniatada y torturada: el durísimo momento de la amiga íntima de Lizy Tagliani

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Maniatada y torturada: el durísimo momento de la amiga íntima de Lizy Tagliani

Este miércoles, Carla Marconi, amiga personal de Lizy Tagliani, fue entrevistada por Pamela David en Desayuno Americano (América TV) tras haber sufrido un humillante robo adentro de su casa. Porque no conformes los ladrones con apropiarse de los ajeno, se ensañaron con la mujer a quien maniataron, torturaron, quemaron y abusaron con una saña pocas veces vista.

Si bien Carla es asistente veterinaria, la pandemia se encargó de que debiera cerrar sus locales y actualmente vive gracias a su auto, ganándose la vida como chofer de una conocida aplicación.

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Así las cosas, lo cierto es que según relató Carla desde el móvil del magazine de las mañanas de América TV acompañada por su pareja, si bien ya había salido de su casa para comenzar su jornada laboral debió regresar cuando se percató que se había equivocado de campera.

Fue allí que al ingresar a su viviendo "ya los tenía adentro". Allí comenzó el aterrador calvario para la amiga de Lizy. Porque mientras uno las "arrastro de los pelos hasta la cocina" para atarla a una silla, le preguntaba "dónde estaban los dólares".

Y a pesar de que le dijo que no tenían plata, que revisasen la casa, en ese momento le pegaron "con el arma en la cabeza", después de haberle pegado "en la cara, en la boca y en las costillas".

"Me desmayé, y ya cuando me desperté, ya me encontré atada de pies y manos en la cama boca abajo", continuó recordando el infierno vivido ante la impotencia de Pamela David al ayudarla a visibilizar la situación en pos de que la Justicia tome cartas en el asunto.

Pero eso no fue todo. Porque acto seguido, Carla reveló que siguieron pegándole, así como también que le bajaron los pantalones, la quemaron con la plancha y abusaron de ella. "La verdad estaba desesperada, quería cortarme todas las cintas con lo que me ataban, estaba en un estado de shock terrible, y la verdad lo que yo viví no se lo deseo a nadie, por eso realmente quiero que se haga justicia, que se los encuentren", concluyó angustiada.

Qué le dijo Lizy Tagliani a su hijo cuando le preguntó si era varón y cuál fue su reacción

El mes pasado, Lizy Tagliani visitó PH, Podemos Hablar y protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa de Telefe al abrirse sobre su experiencia con la maternidad y compartir una particular anécdota junto a su hijo Tati.

Durante la charla, Andy Kusnetzoff destacó que era la primera vez que la conductora asistía al ciclo en su rol de mamá. Frente a esto, Lizy se sinceró sobre lo que significó para ella la llegada de su hijo a través de la adopción: “Es raro lo que digo pero nunca quería ser mamá pero tenía la necesidad de que alguien que necesita una familia, poder yo ser su familia”.

Luego explicó que nunca le dio importancia al modo en que Tati pudiera llamarla: “Que me diga tía, prima, travesti, Lizzy, Luis, como quiera. No me importa el título. Pero obviamente me dice mamá y fue lo más maravilloso del mundo”.

En ese contexto, recordó una de las primeras situaciones que la sorprendieron como madre. Mientras estaba en la cocina junto a su marido, Sebastián Nebot, su hijo la observó y le hizo una inesperada afirmación: “Me dice: ‘mamá sos un varón’”.

Lejos de esquivar el tema, Lizy decidió sentarse con él y explicarle su historia con naturalidad. “Bueno, no estás equivocado. En cierta manera, mamá es un varón. Mamá cuando nació era un nene como vos”, le explicó.

La conductora también le habló de su propia infancia y de aquello que sentía que necesitaba para ser feliz. Para ayudarlo a comprenderlo, recurrió a la imagen de una mariposa que deseaba tener una familia, pero viviendo como niña.

“Por ese sueño vos ahora estás acá”, le dijo emocionada. La respuesta de Tati, sin embargo, descontracturó por completo la charla: “Ah bueno, quiero un Lamborghini”.

Finalmente, Lizy recordó otro instante que quedó grabado para siempre. Mientras comían junto a Sebastián, una mujer se acercó para pedirle una foto. Al escuchar que la llamaba “Lizy”, su hijo intervino y aseguró: “No se llama Lizy, se llama mamá”. Para la conductora, aquel gesto fue contundente: “Fue el momento más lindo que viví”.

     

 

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