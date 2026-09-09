La lluvia de fuego llegó al San Martín: una obra poética y extraña de Silvina Ocampo

Escrita por Silvina Ocampo en complicidad con el poeta tucumano Juan José Hernández, en lo que él mismo describió como un “divertido proceso de escritura”, La lluvia de fuego reflexiona sobre la decadencia y la complicidad femenina, que transforman el aislamiento doméstico en un refugio macabro, con el tono surrealista y el humor que caracterizan la obra de la autora.