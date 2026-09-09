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La lluvia de fuego llegó al San Martín: una obra poética y extraña de Silvina Ocampo

Escrita por Silvina Ocampo en complicidad con el poeta tucumano Juan José Hernández, es una obra inédita en Argentina, con una trama de pasión, engaño y secretos domésticos.

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La sala Casacuberta del Teatro San Martín exhibe La lluvia de fuego (Foto: Linda Buenos Aires).

La sala Casacuberta del Teatro San Martín exhibe La lluvia de fuego (Foto: Linda Buenos Aires).

La sala Casacuberta del Teatro San Martín presenta La lluvia de fuego, una pieza entre el surrealismo y el folletín de suspenso. Es una obra inédita en Argentina, con una trama de pasión, engaño y secretos domésticos.

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Escrita por Silvina Ocampo en complicidad con el poeta tucumano Juan José Hernández, en lo que él mismo describió como un “divertido proceso de escritura”, La lluvia de fuego reflexiona sobre la decadencia y la complicidad femenina, que transforman el aislamiento doméstico en un refugio macabro, con el tono surrealista y el humor que caracterizan la obra de la autora.

Esta pieza de Silvina tiene un humor que resultará familiar para los argentinos y esa extraña poesía que es tan característica de ella”, aclara Marilú Marini, directora de la obra, con un elenco integrado por Valeria Lois, Carolina Saade, Agustín Rittano, Damián Mai y Mercedes Beno Mendizábal.

Para más información sobre La lluvia de fuego

  • Sala Casacuberta del Teatro San Martín - Av. Corrientes 1530.
  • De miércoles a sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:30.
  • Más información en: linda.gob.ar

En pocas palabras

  • Obra poética y extraña: Se presenta "La lluvia de fuego" de Silvina Ocampo en el Teatro San Martín.
  • Trama y tono: La pieza surrealista reflexiona sobre la decadencia y complicidad femenina con humor.
  • Funciones y lugar: Se exhibe en la Sala Casacuberta de miércoles a domingos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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