Daniela Celis reveló qué es lo que no se anima a contar Thiago Medina sobre sus días de internación: "Son cosas malas..."

En las últimas horas, Daniela Celis habló en Cortá por Lozano (Telefe) y compartió detalles de la evolución de su ex, Thiago Medina, luego de que saliera de terapia intensiva.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Mientras Thiago Medina continúa recuperándose en el hospital, Daniela Celis compartió detalles íntimos sobre su estado emocional.
En las últimas horas, Daniela Celis habló en Cortá por Lozano (Telefe) y compartió detalles de la evolución de su ex, Thiago Medina, luego de que saliera de terapia intensiva.
El ex Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto el pasado 12 de septiembre que lo dejó en estado crítico. El impacto fue tal que debió ser internado de urgencia en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. Durante varios días permaneció en terapia intensiva, bajo estricta observación médica, y su estado generó preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores. Afortunadamente, con el correr de los días, su cuadro comenzó a mejorar y fue trasladado a una sala de cuidados intermedios, donde continúa con su recuperación.
El entorno de Thiago se ha mostrado esperanzado ante los avances médicos y el buen ánimo que mantiene el joven. La evolución favorable ha sido motivo de alivio para quienes lo acompañan de cerca, especialmente Daniela, quien no se ha separado de él desde el momento del accidente.
Celis, mediante una videollamada con el programa de Verónica Lozano, afirmó que el ex Gran Hermano tiene ganas de comenzar una nueva etapa una vez que termine con su recuperación. Este deseo de reinventarse y proyectar un futuro distinto ha sido una de las señales más alentadoras en medio del proceso de sanación. Según contó Celis, Thiago se encuentra enfocado en su bienestar y en construir nuevos objetivos personales, lo que ha sido clave para mantener su espíritu elevado.
Por otro lado, la expareja de Thiago, madre de Laia y Aimé, reveló que Thiago hay cosas que prefiere guardarse para él. "Mientras estuvo en coma Thiago soñó mucho. Muchas cosas buenas pero también muchas cosas malas. Y no las quiere contar", afirmó.
Thiago Medina sigue mostrando una evolución positiva tras el serio accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre. Después de pasar varios días internado en terapia intensiva, fue derivado a una sala de cuidados intermedios en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, situado en la localidad de Moreno. Su círculo íntimo permanece optimista frente a los avances médicos y el buen humor que conserva el exparticipante de Gran Hermano.
En relación a esto, Daniela Celis compartió el deseo que Thiago tiene para cuando finalice su proceso de recuperación. Durante su participación en Cortá por Lozano (Telefe), la ex Gran Hermano expresó: “Dijo: 'La vida ahora cambió. Yo quiero estudiar, yo quiero ser arquitecto'. Son 7 años. Está leyendo mucho. Él está muy bien de ánimo”.