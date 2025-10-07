Daniela Celis reveló qué es lo que no se anima a contar Thiago Medina sobre sus días de internación: "Son cosas malas..."

Por otro lado, la expareja de Thiago, madre de Laia y Aimé, reveló que Thiago hay cosas que prefiere guardarse para él. "Mientras estuvo en coma Thiago soñó mucho. Muchas cosas buenas pero también muchas cosas malas. Y no las quiere contar", afirmó.

¿Cuál es el gran sueño que Thiago Medina quiere cumplir tras su internación?

Thiago Medina sigue mostrando una evolución positiva tras el serio accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre. Después de pasar varios días internado en terapia intensiva, fue derivado a una sala de cuidados intermedios en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, situado en la localidad de Moreno. Su círculo íntimo permanece optimista frente a los avances médicos y el buen humor que conserva el exparticipante de Gran Hermano.

En relación a esto, Daniela Celis compartió el deseo que Thiago tiene para cuando finalice su proceso de recuperación. Durante su participación en Cortá por Lozano (Telefe), la ex Gran Hermano expresó: “Dijo: 'La vida ahora cambió. Yo quiero estudiar, yo quiero ser arquitecto'. Son 7 años. Está leyendo mucho. Él está muy bien de ánimo”.