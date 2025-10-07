Se conoció la exorbitante cifra que Wanda Nara habría pedido para su entrevista con Dante Gebel

Embed

Cómo será el primer programa de Dante Gebel

El primer programa de Dante Gebel, La Divina Noche de Dante (eltrece), tendrá ni más ni menos que a Wanda Nara de invitada.

De acuerdo a lo que adelantaron en Intrusos (América TV), se espera que la nota sea un bombazo: “Dicen los que estuvieron presentes que cuenta mucho detalle de su vínculo y sus padecimientos con Mauro Icardi. Ellos venden la nota como algo muy fuerte, primera vez que ella se sienta en un mano a mano con alguien. Es verdad que hace un montón que Wanda no da una nota en piso”.

“En Telefe están muy movilizados y en El Trece sienten que se llevaron un poroto para ellos”, continuó el conductor. Pero eso no fue todo, ya que también confesaron que la mediática habría pedido 50 mil dólares por la entrevista pero que esto fue denegado totalmente.