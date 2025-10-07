A24.com

¡Una millonada!

Se conoció la exorbitante cifra que Wanda Nara habría pedido para su entrevista con Dante Gebel

Wanda Nara será la primera invitada del regreso del programa de Dante Gebel, pero, según trascendidos, habría solicitado una cifra millonaria para participar.

7 oct 2025, 18:05
Wanda Nara viajó a Los Ángeles para la entrevista con Dante Gebel para el programa La Divina Noche de Dante (eltrece), en lo que será el primer programa de la temporada el 11 de octubre.

Pero, como se sabe, contratar a una figura como Wanda y acordar una entrevista implica ciertos costos. En Puro Show (eltrece) revelaron datos detrás del arreglo para su presencia en el programa, y cuánto habría pedido la empresaria de cosméticos. Según reveló Pampito, habría pedido 50 mil dólares: “Ella se tiró el lance, la producción le dijo que no”.

“Que lo único que podían ofrecerle eran los pasajes en primera, un excelente hotel y la estadía, todo pago en Los Ángeles”, contó el conductor del programa matutino de eltrece.

Finalmente, Wanda aceptó el ofrecimiento y viajó a grabar el especial. “Les dijo que tenía una oferta de la CNN y desde la producción le dijeron ‘está bien, pero nosotros ofrecemos esto’, y terminó accediendo”, detalló el conductor.

Cómo será el primer programa de Dante Gebel

El primer programa de Dante Gebel, La Divina Noche de Dante (eltrece), tendrá ni más ni menos que a Wanda Nara de invitada.

De acuerdo a lo que adelantaron en Intrusos (América TV), se espera que la nota sea un bombazo: “Dicen los que estuvieron presentes que cuenta mucho detalle de su vínculo y sus padecimientos con Mauro Icardi. Ellos venden la nota como algo muy fuerte, primera vez que ella se sienta en un mano a mano con alguien. Es verdad que hace un montón que Wanda no da una nota en piso”.

“En Telefe están muy movilizados y en El Trece sienten que se llevaron un poroto para ellos”, continuó el conductor. Pero eso no fue todo, ya que también confesaron que la mediática habría pedido 50 mil dólares por la entrevista pero que esto fue denegado totalmente.

