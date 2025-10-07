Por un reclamo salarial, 12 líneas de colectivo no prestan servicio en el AMBA

Las líneas afectadas por la medida son: 148, 383, 500, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.

Conflicto gremial de controladores aéreos

El conflicto gremial entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) complicó el último martes la operación en los aeropuertos del país. Tras un fin de semana con fuertes demoras, volvieron las cancelaciones y reprogramaciones que dejaron a más de 15 mil pasajeros sin poder viajar en tiempo y forma.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) lleva adelante un plan de paros luego de meses de negociación salarial sin acuerdo. El esquema comenzó el viernes, continuó el domingo y se repetirá en distintos horarios a lo largo de la semana.

Este martes las interrupciones se dieron de 7 a 10 y de 14 a 17 horas. Según datos oficiales, de los 295 vuelos programados por Aerolíneas Argentinas, 178 se vieron afectados: 82 cancelados (todos de cabotaje) y 96 con cambios de horario.

Desde la compañía señalaron: “Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirmamos nuestro compromiso de brindar un servicio seguro, puntual y confiable, aún en circunstancias excepcionales”.

Cómo sigue el cronograma de paros de controladores aéreos

Las medidas gremiales tendrán continuidad esta semana con los siguientes cortes: