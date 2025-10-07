En vivo Radio La Red
CONURBANO SUR Y CABA

Por un reclamo salarial, 12 líneas de colectivo no prestan servicio en el AMBA

Los choferes de las empresas El Nuevo Halcón y San Juan Bautista suspendieron los recorridos de 12 líneas que conectan el sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires.

Los choferes de las líneas 148, 383, 500, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513 realizaban este martes un paro total de actividades por la falta de pago de los sueldos correspondientes a septiembre. La medida afecta a miles de pasajeros del sur del conurbano bonaerense y de algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

La protesta involucra a las empresas El Nuevo Halcón S.A. y San Juan Bautista S.A., cuyos trabajadores iniciaron la retención de tareas desde la madrugada. Los delegados advirtieron que el servicio no se restablecerá hasta que se acrediten los haberes adeudados.

70078050_1347088502134065_8748898581529755648_n

Desde las compañías sostuvieron que aún se encuentran dentro del plazo legal para abonar los salarios, dado que el cuarto día hábil del mes no había concluido al momento de iniciarse el reclamo. Sin embargo, los choferes remarcaron que la demora es reiterada y afecta su economía familiar.

El paro de colectivos mantiene interrumpido el recorrido de al menos 12 líneas que conectan distintos puntos de Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown y Avellaneda con la Ciudad.

Las líneas afectadas por la medida son: 148, 383, 500, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.

Conflicto gremial de controladores aéreos

El conflicto gremial entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) complicó el último martes la operación en los aeropuertos del país. Tras un fin de semana con fuertes demoras, volvieron las cancelaciones y reprogramaciones que dejaron a más de 15 mil pasajeros sin poder viajar en tiempo y forma.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) lleva adelante un plan de paros luego de meses de negociación salarial sin acuerdo. El esquema comenzó el viernes, continuó el domingo y se repetirá en distintos horarios a lo largo de la semana.

Este martes las interrupciones se dieron de 7 a 10 y de 14 a 17 horas. Según datos oficiales, de los 295 vuelos programados por Aerolíneas Argentinas, 178 se vieron afectados: 82 cancelados (todos de cabotaje) y 96 con cambios de horario.

Desde la compañía señalaron: “Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirmamos nuestro compromiso de brindar un servicio seguro, puntual y confiable, aún en circunstancias excepcionales”.

Cómo sigue el cronograma de paros de controladores aéreos

Las medidas gremiales tendrán continuidad esta semana con los siguientes cortes:

  • Jueves 28 de agosto: suspensión de despegues entre las 13 y las 16.
  • Sábado 30 de agosto: dos franjas de interrupción, de 13 a 16 y de 19 a 22.

