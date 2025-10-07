La fiscalía consideró que Santilli no debe encabezar la lista de LLA y dictaminó que Reichardt ocupe el lugar de Espert

La decisión no es vinculante y será ahora el juez Alejo Ramos Padilla quien deba resolver el planteo. Su fallo, además, podrá ser apelado ante la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad judicial en materia de comicios.

El debate jurídico se centra en cómo aplicar la paridad en los casos donde se produce una vacante en los primeros lugares de las listas. Para el oficialismo libertario, la norma es clara y debe respetarse la secuencia por género. Pero para la fiscal, la aplicación literal del decreto resultaría irrazonable si implica desplazar a una candidata titular, ya que contradice el objetivo de la ley que busca ampliar la representación de las mujeres.

Roteta respaldó su postura con antecedentes jurisprudenciales. Recordó el caso de Lucila Crexell, senadora por Neuquén, que llegó hasta la Corte Suprema. En aquella oportunidad, tras la muerte del primer candidato, Horacio Quiroga, se dispuso inicialmente que lo reemplazara un suplente varón. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral revocó esa decisión al entender que desplazar a una mujer vulneraba el espíritu de la paridad.

En ese fallo, los jueces advirtieron que “si bien la aplicación estricta de un criterio de paridad pareciera autorizar esa solución, no puede soslayarse que, como se dijo, ello contrariaría -en el singular caso que aquí se presenta- el propósito final de la ley que reglamenta, que es la protección de la mujer en cuanto a las oportunidades efectivas de acceder a cargos públicos electivos".

“Nos encontramos ante lo que la Corte Suprema ha denominado como ‘una hipótesis de aplicación irrazonable de una norma en un caso concreto”, señaló entonces la Cámara, una doctrina que Roteta retomó ahora para sostener su interpretación en el caso de La Libertad Avanza.

En este contexto, la resolución de Ramos Padilla definirá no solo quién encabezará la lista libertaria bonaerense, sino también cómo se aplicará la ley de paridad en casos similares hacia adelante. El mismo juez es el que debe definir si la boleta única de papel se reimprimirán o no con el reemplazante de Espert.