Torta Colonia Suiza: la deliciosa receta con café, chocolate y nueces

125 gramos de chocolate semiamargo.

100 mililitros de crema de leche.

50 mililitros de crema de leche batida a punto firme.

Para la crema de café

380 mililitros de crema de leche.

50 gramos de azúcar.

12 gramos de café instantáneo.

Para la decoración

Nueces picadas, cantidad necesaria.

Confites de chocolate (opcional).

Torta Colonia Suiza: cómo prepararla, paso a paso

La receta corresponde al canal de YouTube Elu Sweets

1. Elaborar el bizcochuelo

Batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporar la esencia de vainilla y continuar batiendo a máxima velocidad hasta alcanzar el denominado punto letra, cuando la preparación adquiere un color más claro y triplica su volumen. Este proceso demanda aproximadamente cinco minutos.

Tamizar la harina junto con el polvo para hornear e incorporarlos en dos tandas mediante movimientos envolventes para conservar el aire del batido. En la última incorporación agregar las nueces molidas.

Volcar la preparación en un molde de 20 centímetros, previamente enmantecado y enharinado o forrado con papel manteca, y hornear a 180 °C durante unos 30 minutos. Para comprobar la cocción, introducir un palillo en el centro del bizcochuelo: si sale limpio, estará listo.

2. Preparar el almíbar de café

Colocar el azúcar y el agua en una olla a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva por completo. Agregar el café instantáneo, mezclar bien, cocinar durante un minuto más y dejar enfriar.

3. Preparar el relleno de chocolate

Fundir el chocolate semiamargo junto con los 100 mililitros de crema de leche, ya sea en el microondas —en intervalos de 30 segundos— o a baño María. Una vez que la preparación esté fría y haya tomado consistencia, incorporar los 50 mililitros de crema batida mediante movimientos envolventes.

4. Preparar la crema de café

Batir la crema de leche, el azúcar y el café instantáneo hasta obtener una preparación firme, con picos consistentes.

5. Armar la torta

Para lograr una mejor humedad y que los sabores se integren, se recomienda realizar el armado dentro del mismo molde utilizado para la cocción, previamente forrado con papel film.

Cortar el bizcochuelo en tres capas. Colocar la primera, humedecerla con parte del almíbar y cubrir con dos tercios de la crema de café.

Incorporar la segunda capa de bizcochuelo, volver a humedecer con almíbar y distribuir de manera uniforme el relleno de chocolate.

Finalizar con la tercera capa, humedecer con el almíbar restante, cubrir y llevar a la heladera durante toda la noche.

6. Decorar la torta

Desmoldar la torta y cubrir la superficie con el tercio restante de la crema de café.

Decorar los laterales con nueces picadas, ayudándose con una espátula para que queden bien adheridas. Por último, realizar copos de crema sobre la parte superior con una manga pastelera y, de manera opcional, completar la presentación con confites de chocolate antes de servir.