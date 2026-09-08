Filtraron el resultado de la tomografía de Mirtha Legrand: el análisis del Dr. Capuya

Tras un cuadro gripal que le impidió hacer su programa el fin de semana, Mirtha Legrand fue internada el lunes por la mañana en el Sanatorio Mater Dei para permanecer bajo un mayor control médico.
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Mercedes Ninci obtuvo los resultados de la tomografía realizada a Mirtha Legrand en su internación y el Dr. Guillermo Capuya analizó los detalles más importantes.
Tras un cuadro gripal que le impidió hacer su programa el fin de semana, Mirtha Legrand fue internada el lunes por la mañana en el Sanatorio Mater Dei para permanecer bajo un mayor control médico.
Lo cierto es que este martes Mercedes Ninci tuvo acceso a la tomografía que se le realizó a la conductora durante su internación y el Dr. Guillermo Capuya analizó al aire el resultado.
"Se trajo una enfermera particular que la acompaña siempre en la casa que es amiga de ella. Acá la acompaña de noche y está en una habitación común porque no es de cuidados intermedios ni intensivos pero en una suite. La verdad que está muy bien, tengo la tomografía que le hicieron", indicó la periodista en La mañana con Moria (El Trece) sobre las últimas horas que pasó la conductora de 99 años en la clínica.
Y luego detalló las conclusiones del informe médico al que tuvo acceso: “Mirtha tiene un hematoma de 14 milímetros pero que esos signos inflamatorios pulmonares son habituales en la tercera edad. Son secuelas de cualquier proceso viral y no tiene otra cosa que represente preocupación”.
“La conclusión dice: ‘signo de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal... Nódulo pulomonar compatibles con hamartoma, sin cambio significativo en el resto de los hallazgos respecto de la tomografía computada que le realizaron el 13 de abril de este año’”, precisó Ninci desde la puerta del sanatorio.
Tras leer el informe al aire y enviárselo a Capuya, el médico pasó en limpio desde el estudio televisivo el significado de los términos del informe y llevó tranquilidad sobre el cuadro de Mirtha Legrand.
“Básicamente ella tiene un cuadro infeccioso respiratorio claramente. Una hamartoma es una lesión benigna, que es un tejido colectivo, que lo tiene hace tiempo", remarcó el doctor.
Y cerró: "Cuando hay un nódulo en el pulmón es importante el seguimiento a través de estudios radiológicos como en este caso la tomografía computada. Puede ser de ese tamaño, más chico, más grande, eso no modifica la situación”.
Mirtha Legrand fue internada en el sanatorio Mater Dei después de ausentarse de la grabación de su programa a causa de un cuadro gripal y el lunes se difundió el primer parte oficial sobre su salud.
“Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, informaron desde la clínica.
Se aclaró así que el ingreso de la conductora al sanatorio se produjo en la mañana del lunes y no durante la noche del domingo, como había trascendido inicialmente.
En el comunicado, la familia de la histórica animadora agradeció las numerosas muestras de cariño recibidas en las últimas horas: “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, se remarcó.