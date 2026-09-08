Filtraron el resultado de la tomografía de Mirtha Legrand: el análisis del Dr. Capuya

“La conclusión dice: ‘signo de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal... Nódulo pulomonar compatibles con hamartoma, sin cambio significativo en el resto de los hallazgos respecto de la tomografía computada que le realizaron el 13 de abril de este año’”, precisó Ninci desde la puerta del sanatorio.

Tras leer el informe al aire y enviárselo a Capuya, el médico pasó en limpio desde el estudio televisivo el significado de los términos del informe y llevó tranquilidad sobre el cuadro de Mirtha Legrand.

“Básicamente ella tiene un cuadro infeccioso respiratorio claramente. Una hamartoma es una lesión benigna, que es un tejido colectivo, que lo tiene hace tiempo", remarcó el doctor.

Y cerró: "Cuando hay un nódulo en el pulmón es importante el seguimiento a través de estudios radiológicos como en este caso la tomografía computada. Puede ser de ese tamaño, más chico, más grande, eso no modifica la situación”.

Qué dice el primer parte médico de Mirtha Legrand tras su internación

Mirtha Legrand fue internada en el sanatorio Mater Dei después de ausentarse de la grabación de su programa a causa de un cuadro gripal y el lunes se difundió el primer parte oficial sobre su salud.

“Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, informaron desde la clínica.

Se aclaró así que el ingreso de la conductora al sanatorio se produjo en la mañana del lunes y no durante la noche del domingo, como había trascendido inicialmente.

En el comunicado, la familia de la histórica animadora agradeció las numerosas muestras de cariño recibidas en las últimas horas: “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, se remarcó.