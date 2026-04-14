¿Te va a escribir o no? La respuesta del tarot para cada signo

Las cartas reflejan, en muchos signos, procesos internos del otro lado: dudas, orgullo, miedo a exponerse o incluso intentos de sostener distancia. Esto no invalida lo que hubo, pero sí marca un presente donde la comunicación no fluye con naturalidad.

Por eso, más que enfocarse únicamente en si el mensaje va a llegar, la clave está en entender desde qué lugar se lo está esperando.

Qué dice el tarot para cada signo

Aries

La energía muestra intención de contacto, pero no inmediata. Puede haber un mensaje, aunque más adelante y de forma inesperada. Mientras tanto, el foco debería estar en no quedar atrapado en la urgencia.

Tauro

Las cartas marcan distancia sostenida. El silencio no es casual y responde a una decisión de no intervenir en el corto plazo. La energía invita a soltar más que a esperar.

Géminis

Aparece la comunicación, pero con matices. Es probable que haya contacto, aunque no necesariamente en el nivel emocional que se espera. Puede ser un mensaje que abre, pero no define.

Cáncer

Hay sentimientos presentes, pero también temor a expresarlos. El mensaje puede llegar, aunque con cautela y cierta ambigüedad. No todo lo que se siente va a ser dicho.

Leo

El orgullo juega un rol central. Del otro lado puede haber intención, pero también resistencia a dar el primer paso. Si nadie cede, el silencio puede sostenerse.

Virgo

Predomina el análisis excesivo. Hay pensamientos de escribir, pero demasiadas dudas frenan la acción. Si el mensaje llega, será después de un proceso interno largo.

Libra

Las cartas muestran indecisión. Puede haber contacto, pero con idas y vueltas, sin claridad. Es un escenario donde la ambigüedad puede generar más confusión que certezas.

Escorpio

La intensidad emocional es alta. Existe una fuerte posibilidad de comunicación, aunque puede darse de manera abrupta o inesperada. No será superficial.

Sagitario

La energía indica distancia emocional. El foco del otro está en lo personal, más que en el vínculo. Si hay mensaje, será casual o poco profundo.

Capricornio

Se observa control y decisión. Del otro lado hay una postura clara de no escribir por ahora. No necesariamente por falta de interés, sino por una elección consciente.

Acuario

La comunicación puede aparecer de forma impredecible. Un mensaje inesperado es posible, aunque no necesariamente con la profundidad emocional buscada.

Piscis

Hay conexión emocional latente. El mensaje puede llegar, pero con una carga afectiva importante, lo que puede abrir más preguntas que respuestas.

Lo que realmente importa no es el mensaje

Más allá de lo que indique el tarot, hay una pregunta más profunda que atraviesa toda esta situación: ¿qué lugar ocupa esa espera en tu vida hoy?

Porque cuando la atención está puesta en si alguien escribe o no, muchas veces se pierde de vista lo esencial: cómo te posicionás frente a eso, cuánto condiciona tu estado emocional y qué expectativas estás sosteniendo.

El tarot no busca alimentar la ansiedad, sino todo lo contrario: ayudar a entender el contexto, a ver con más claridad y, en algunos casos, a aceptar lo que ya se está mostrando.

Puede que el mensaje llegue. Puede que no. Pero lo que sí es seguro es que el silencio actual ya está diciendo algo.

Y aprender a escucharlo también es una forma de respuesta.