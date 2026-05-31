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Así fue la llegada de Lionel Messi a Kansas para sumarse al plantel de la Selección argentina

El capitán se sumó a la concentración de la Albiceleste junto a Rodrigo De Paul y será evaluado por una sobrecarga muscular. La expectativa está puesta en su presencia en el amistoso ante Honduras.

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Así fue la llegada de Lionel Messi a Kansas para sumarse al plantel de la Selección argentina

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El capitán albiceleste arribó acompañado por Rodrigo De Paul y se sumó al grupo que ya se encuentra preparando los compromisos amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo.

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Sin embargo, la presencia de Messi en el primer encuentro de preparación todavía genera algunas dudas. El rosarino arrastra una sobrecarga muscular y este lunes realizaría tareas diferenciadas durante la primera práctica en campo, mientras continúa con su recuperación.

El cuerpo técnico buscará administrar las cargas físicas para que el capitán llegue en óptimas condiciones al debut mundialista. Por ese motivo, aún no está confirmada su participación en el amistoso frente a la selección de Honduras, programado para el próximo sábado en Texas.

Un récord histórico en el Mundial

La próxima Copa del Mundo podría marcar un nuevo capítulo histórico en la carrera de Messi. Si participa del certamen, el argentino alcanzará las seis presencias mundialistas, una marca inédita que también podrían conseguir Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

El rosarino ya forma parte de la historia grande del fútbol tras conquistar el título en el Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y ahora buscará defender la corona con la camiseta argentina.

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Los amistosos antes del debut

Tras una jornada inicial con trabajos de gimnasio, la Selección tendrá este lunes su primera práctica con pelota en Kansas. Allí comenzarán los ensayos tácticos de cara a los compromisos preparatorios.

El seleccionado argentino enfrentará a Honduras el 6 de junio y posteriormente jugará ante Islandia el 9 de junio. Ambos encuentros servirán para ajustar detalles antes del inicio del Mundial.

Con Messi ya instalado en la concentración, la ilusión argentina vuelve a ponerse en marcha con la mira puesta en una nueva cita mundialista.

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