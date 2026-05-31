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La puerta giratoria cambió todo en Gran Hermano: salió La Bomba, entró Solange y hubo tensión en la casa

La gala de Gran Hermano tuvo un giro inesperado: Gladys La Bomba Tucumana se despidió y, al girar la puerta, Solange Abraham volvió para incomodar a varios.

31 may 2026, 23:15
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gladys la bomba tucumana y sol abraham
gladys la bomba tucumana y sol abraham

Este domingo Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sorprendió con un giro inesperado que dejó a todos boquiabiertos. Gladys “La Bomba Tucumana” recibió la propuesta del Big de atravesar la famosa puerta giratoria, y su decisión marcó un antes y un después en la dinámica de la casa.

"Entonces, Bomba, atendiendo a tus pedidos, te ofrezco ahora la puerta giratoria. Te reitero me apelaría mucho tu partida, pensalo bien, no te apresures quiero decir", le dijo el ojo que todo lo ve.

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La cantante, conmovida, dudó unos instantes. "Si yo decido subirme ahí, qué pasa con la cena, con los votos, con todo eso", preguntó. La respuesta fue tajante: "Queda fuera de juego". Y entonces llegó la decisión definitiva: "Bueno, entonces sí, quiero irme. Te agradezco un montón, Gran Hermano por haberme dado esta posibilidad, pero no, no la estoy pasando bien, sinceramente no puedo".

Con lágrimas en los ojos, La Bomba se despidió de sus compañeros. "Los quiero mucho a todos, muchas gracias", dijo antes de atravesar la puerta giratoria.

Pero lo que parecía un cierre emotivo se transformó en un shock para los jugadores: al girar la puerta, apareció Solange Abraham, quien regresó al ritmo de “A quién le importa”. La escena desató euforia en algunos y tensión en otros.

Cinzia celebró con gritos y saltos de alegría, mientras Emanuel, Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Yipio quedaron paralizados, incómodos ante el inesperado reingreso. La sorpresa fue total y dejó en claro que, en la casa más vigilada del país, nada está escrito y todo puede cambiar en cuestión de segundos.

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Por qué sancionaron a Hanssen en Gran Hermano

Este domingo, en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la voz del Big volvió a irrumpir con firmeza para marcar límites claros dentro de la casa.

"Ustedes ingresaron por propia voluntad, ¿verdad? A un juego de exposición. Esta casa tiene decenas de cámaras, micrófonos, justamente para mostrar todo lo que pasa. Solo está autorizado quitarse este micrófono cuando duermen en la ducha o ingresan a cualquiera de las piscinas", comenzó señalando.

El mensaje se endureció al remarcar una conducta que, según él, se había vuelto reiterada: "Con el objetivo de no ocultar nada de lo que ustedes dicen, también está prohibido susurrar o tapar el micrófono. Sin embargo, en estos últimos días observé que uno de ustedes tiene como costumbre, subrayo costumbre, tapar con sus manos la cápsula del micrófono y susurrar. Esto constituye una grave falta al reglamento".

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La advertencia fue directa y personalizada: "Nada de lo que se diga en esta casa debe ser ocultado al público ni a mí. Supuse que conocías esta norma, Hanssen. Me sorprende que una persona que quiso ingresar a un juego de exposición pretenda ocultar lo que dice. Si buscás privacidad, Hanssen, te equivocaste de lugar. No voy a pasar por alto este comportamiento. Te informo que voy a sancionarte".

Finalmente, el Big comunicó la sanción: "Mi decisión es la siguiente: Hanssen, ya formás parte de la siguiente placa de nominados. Además, te retiro el derecho de participar de la próxima prueba de líder".

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