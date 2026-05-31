La puerta giratoria cambió todo en Gran Hermano: salió La Bomba, entró Solange y hubo tensión en la casa

Pero lo que parecía un cierre emotivo se transformó en un shock para los jugadores: al girar la puerta, apareció Solange Abraham, quien regresó al ritmo de “A quién le importa”. La escena desató euforia en algunos y tensión en otros.

Cinzia celebró con gritos y saltos de alegría, mientras Emanuel, Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Yipio quedaron paralizados, incómodos ante el inesperado reingreso. La sorpresa fue total y dejó en claro que, en la casa más vigilada del país, nada está escrito y todo puede cambiar en cuestión de segundos.

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Por qué sancionaron a Hanssen en Gran Hermano

Este domingo, en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la voz del Big volvió a irrumpir con firmeza para marcar límites claros dentro de la casa.

"Ustedes ingresaron por propia voluntad, ¿verdad? A un juego de exposición. Esta casa tiene decenas de cámaras, micrófonos, justamente para mostrar todo lo que pasa. Solo está autorizado quitarse este micrófono cuando duermen en la ducha o ingresan a cualquiera de las piscinas", comenzó señalando.

El mensaje se endureció al remarcar una conducta que, según él, se había vuelto reiterada: "Con el objetivo de no ocultar nada de lo que ustedes dicen, también está prohibido susurrar o tapar el micrófono. Sin embargo, en estos últimos días observé que uno de ustedes tiene como costumbre, subrayo costumbre, tapar con sus manos la cápsula del micrófono y susurrar. Esto constituye una grave falta al reglamento".

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La advertencia fue directa y personalizada: "Nada de lo que se diga en esta casa debe ser ocultado al público ni a mí. Supuse que conocías esta norma, Hanssen. Me sorprende que una persona que quiso ingresar a un juego de exposición pretenda ocultar lo que dice. Si buscás privacidad, Hanssen, te equivocaste de lugar. No voy a pasar por alto este comportamiento. Te informo que voy a sancionarte".

Finalmente, el Big comunicó la sanción: "Mi decisión es la siguiente: Hanssen, ya formás parte de la siguiente placa de nominados. Además, te retiro el derecho de participar de la próxima prueba de líder".