Exclusivo A24 | El mensaje del abuelo de Agostina tras la reunión con el gobernador de Córdoba

Heredia remarcó que su principal objetivo es que se determine si existieron cómplices y que todos los responsables enfrenten a la Justicia. “Voy a estar conforme cuando estén todos los implicados detenidos. No importa quiénes sean, quiero que se investigue todo”, afirmó.

En ese sentido, coincidió con la postura del abogado de la familia, quien sostiene que podría haber más personas involucradas en el hecho. “Creemos que hay más implicados. Eso también lo planteó nuestro abogado”, señaló, aunque evitó brindar detalles sobre las hipótesis que maneja la investigación.

Durante la reunión también estuvo presente el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, con quien la familia mantenía diferencias por el manejo inicial del caso. Según contó Miguel, el funcionario le pidió disculpas por no haberse acercado antes a acompañarlos.

“Me pidió perdón a mí y a toda mi familia. Me explicó que la decisión de no acercarse había sido para no interferir en la investigación”, relató.

El difícil momento de la madre de Agostina

Heredia también se refirió al estado de salud de Melisa, madre de la adolescente asesinada, quien permanece internada luego de haber sido informada sobre el hallazgo del cuerpo de su hija.

“Está atravesando un momento muy complicado. Tiene problemas renales por la deshidratación y el desgaste de todos estos días. Apenas se despierta quiere irse del hospital, pero los médicos creen que debe seguir internada”, explicó.

El abuelo describió como uno de los momentos más dolorosos de su vida haber tenido que comunicarle la noticia. “Nunca imaginé que iba a tener que decirle a mi hija que no volvería a ver a su nena. Fue devastador para todos nosotros”, expresó.

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Durante la entrevista, Miguel recordó además el perfil solidario de Agostina y destacó que muchas personas se acercaron a acompañar a la familia durante los últimos días.

“Era una chica muy buena. Si veía a alguien que necesitaba ayuda, hacía lo posible por colaborar. Le gustaba asistir a los demás y tenía una enorme sensibilidad”, contó.

Incluso reveló que una mujer en situación de calle se acercó a la familia para agradecer los gestos que la adolescente tenía con ella. “Siempre le llevaba algo para comer cuando la veía. Esos eran los valores que le enseñamos”, recordó emocionado.

Finalmente, agradeció el acompañamiento social que recibió la familia desde el inicio de la búsqueda y aseguró que continuará reclamando justicia. “Esto recién empieza. No voy a bajar los brazos hasta que se conozca toda la verdad y paguen todos los responsables”, concluyó.