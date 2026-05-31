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Exclusivo A24 | El mensaje del abuelo de Agostina tras la reunión con el gobernador de Córdoba

Miguel Heredia contó detalles de la reunión que mantuvo con el gobernador de Córdoba y aseguró que las autoridades se comprometieron a profundizar la investigación. Además, insistió en que cree que hubo más personas involucradas en el crimen de su nieta.

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Exclusivo A24 | El mensaje del abuelos de Agostina tras la reunión con el gobernador de Córdoba

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Tras reunirse con el gobernador de Córdoba, Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, aseguró en diálogo con A24 que la familia recibió el compromiso de que se utilizarán todos los recursos disponibles para esclarecer el crimen de la adolescente de 14 años y determinar si hubo más personas involucradas.

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Según relató, el encuentro contó también con la presencia de funcionarios provinciales y se extendió durante casi dos horas. “Salimos bastante satisfechos. El gobernador se comprometió a poner a disposición todos los medios humanos y tecnológicos para que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.

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Heredia remarcó que su principal objetivo es que se determine si existieron cómplices y que todos los responsables enfrenten a la Justicia. “Voy a estar conforme cuando estén todos los implicados detenidos. No importa quiénes sean, quiero que se investigue todo”, afirmó.

En ese sentido, coincidió con la postura del abogado de la familia, quien sostiene que podría haber más personas involucradas en el hecho. “Creemos que hay más implicados. Eso también lo planteó nuestro abogado”, señaló, aunque evitó brindar detalles sobre las hipótesis que maneja la investigación.

Durante la reunión también estuvo presente el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, con quien la familia mantenía diferencias por el manejo inicial del caso. Según contó Miguel, el funcionario le pidió disculpas por no haberse acercado antes a acompañarlos.

“Me pidió perdón a mí y a toda mi familia. Me explicó que la decisión de no acercarse había sido para no interferir en la investigación”, relató.

El difícil momento de la madre de Agostina

Heredia también se refirió al estado de salud de Melisa, madre de la adolescente asesinada, quien permanece internada luego de haber sido informada sobre el hallazgo del cuerpo de su hija.

“Está atravesando un momento muy complicado. Tiene problemas renales por la deshidratación y el desgaste de todos estos días. Apenas se despierta quiere irse del hospital, pero los médicos creen que debe seguir internada”, explicó.

El abuelo describió como uno de los momentos más dolorosos de su vida haber tenido que comunicarle la noticia. “Nunca imaginé que iba a tener que decirle a mi hija que no volvería a ver a su nena. Fue devastador para todos nosotros”, expresó.

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Durante la entrevista, Miguel recordó además el perfil solidario de Agostina y destacó que muchas personas se acercaron a acompañar a la familia durante los últimos días.

“Era una chica muy buena. Si veía a alguien que necesitaba ayuda, hacía lo posible por colaborar. Le gustaba asistir a los demás y tenía una enorme sensibilidad”, contó.

Incluso reveló que una mujer en situación de calle se acercó a la familia para agradecer los gestos que la adolescente tenía con ella. “Siempre le llevaba algo para comer cuando la veía. Esos eran los valores que le enseñamos”, recordó emocionado.

Finalmente, agradeció el acompañamiento social que recibió la familia desde el inicio de la búsqueda y aseguró que continuará reclamando justicia. “Esto recién empieza. No voy a bajar los brazos hasta que se conozca toda la verdad y paguen todos los responsables”, concluyó.

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