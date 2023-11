Tenso cruce entre Mariano Closs y Luciana Rubinska: le cuestionó su trabajo tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones

Closs comenzó picante el ciclo: "La dignidad del pueblo argentino me gustó [...] La gente vota desde su convencimiento, sin que nadie haga campañas de nada. A la gente no le hace falta consumir televisión, lectura, spots ni nada; la gente tiene convicción".

"La gente se cansó y dijo 'es por acá'. Para mí, desde mi lugar chiquito, el periodismo tiene que replantearse un montón de situaciones. Debe ser difícil pertenecer a medios en los que te tienen que ir guiando... listo, después cada uno tendrá su convicción", dijo el relator como palito a su compañera Rubisnka.

Luciana recogió el guante y le respondió a su conductor: "En el periodismo deportivo pasa lo mismo. Es mucho más amplio. A mí nadie me dice lo que tengo que decir, te digo por mi caso personal. Sabés que forma parte de intereses que exceden, yo te puedo hablar por mí y te puedo decir que a mi nadie me dice lo que tengo que decir y digo lo que pienso. Lo intento hacerlo con información, serenidad y conciencia de lo que se está viviendo".

Closs retrucó: "Yo tengo mis convicciones. El día que me bajen línea, me voy. No es mi personalidad, no lo aceptaría".

Trató luego de volver al ciclo recordando que hasta allí llegaron por conexión con las elecciones en Boca, aunque dejaron en claro que piensa cada uno del otro.