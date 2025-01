Terror en la playa: enjambre de avispas atacó un balneario y se volvió viral

Los rescatistas acercaron cada una de estas sombrillas para que la gente no se acerque y no generar que los piquen, por suerte no se trata de insectos que atacan a los turistas.

Sin embargo, la cantidad de insectos que se suman en pocos minutos generaron un pánico en la playa hicieron que la gente abandonar a sus pertenencias.

Las autoridades están estudiando este fenómeno que ya se vio en varias ciudades balnearias. “Son enjambres en vuelo, paran a descansar y una vez que se recuperan siguen su viaje. No hay que molestarlas”, explicó una usuaria de TikTok.