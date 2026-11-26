Rango del bono variable: todo jubilado cuyo haber mensual reajustado supere los $453.796,70 y resulte inferior a $523.796,70 recibe la diferencia exacta hasta alcanzar ese límite.

Ejemplo práctico de liquidación: si un beneficiario percibe un haber mensual actualizado de $500.000 brutos, su medio aguinaldo asciende a $250.000 brutos, sumando $750.000 brutos más un bono proporcional de $23.796,70.

Aplicación de deducciones: la retención del 3% para PAMI recae exclusivamente sobre el haber mensual y el medio aguinaldo, mientras que el bono extraordinario se deposita íntegro sin quitas.

Jubilados de ANSES: confirman cómo se pagará el aguinaldo diciembre

¿Por qué ANSES adelantó y compactó el calendario de pagos de diciembre 2026?

La reorganización del cronograma responde a lo establecido por la Resolución 349/2025 de ANSES, normativa que diagramó los pagos anuales para asegurar que la totalidad de los titulares disponga de sus haberes y aguinaldos antes del 24 de diciembre. Para cumplir con dicho plazo operativo, el organismo agrupó múltiples terminaciones de documento en las jornadas finales de cada tramo:

Pensiones No Contributivas (PNC): concentran la totalidad de sus acreditaciones en tres días hábiles consecutivos, entre el 9 y el 11 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones mínimas: unifican tres terminaciones de DNI por jornada en el cierre del segmento (martes 15 y miércoles 16 de diciembre).

Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo: finalizan sus depósitos el miércoles 23 de diciembre, en la víspera de Nochebuena.

¿Cuándo cobran los jubilados, pensionados y titulares de PNC en diciembre 2026?

El calendario oficial de ANSES segmenta las fechas de depósito en tres grupos según el tipo de prestación y el monto del haber mensual, comenzando el miércoles 9 de diciembre para Pensiones No Contributivas y haberes mínimos:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo