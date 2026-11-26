El desesperado reclamo de la mamá de Nicolás

Antes de conocerse la noticia sobre una hallazgo, Soledad, la mamá del joven, había contado la desesperación que atravesaba la familia desde la desaparición. Según relató, habían pasado varias horas sin recibir la asistencia que esperaban y debieron acercarse reiteradas veces a las dependencias policiales y de Prefectura para pedir que comenzara la búsqueda.

La mujer contó que habían realizado cinco visitas a Prefectura y cuatro a la comisaría. Según su testimonio, los equipos de búsqueda llegaron recién alrededor de las 7.30 de la mañana.

"Estuvimos toda la noche, aparecieron hoy recién a las 7 y media de la mañana porque fuimos 5 veces a prefectura y 4 veces a la comisaría a pedir, por favor, que empiecen la búsqueda, que queremos encontrar, queremos saber dónde está Nico, qué pasó con él. Nada, eso, lo único que pedimos, que lo busquen, que lo busquen y hasta que no lo encuentren, no lo dejen de busca", sostuvo la madre del joven en diálogo con A24.

Nicolás había sido visto por última vez el miércoles, cerca de las 15. Según reconstruyó su entorno, estaba con un grupo de amigos y entró al agua. Dos de ellos intentaron ayudarlo, pero no lograron rescatarlo. En la misma situación también estuvo en riesgo un chico de 13 años, que sí pudo ser asistido.

La familia todavía no había podido hablar con todos los jóvenes que estuvieron con Nicolás. Algunos habían sido trasladados en ambulancias luego de atravesar momentos de angustia.

La advertencia de un vecino sobre la zona

Durante la cobertura de A24, un vecino también habló sobre los riesgos de ingresar al agua en ese sector del Dique Luján. Advirtió sobre la fuerza de la corriente y señaló que hay carteles que prohíben bañarse en el lugar.

"Y hay corriente, hay carteles que dicen prohibido bañarse, todos los años se ahogan dos o tres personas, es un peligro, pero la gente se tira igual, se baña igual, no hace caso. Es una desgracia, la verdad que es una desgracia", sostuvo un vecino de la zona.

Además, contó que había presenciado otros episodios de personas que se habían ahogado y estimó que se registran entre dos y tres casos por año, aunque se trata de una apreciación personal y no de una estadística oficial.

Una amiga cercana de Nicolás, a quien describió como “básicamente su hermana”, contó que el joven había ido a encontrarse con un amigo de la escuela primaria. También señaló que no solía frecuentar ese sector del río, por lo que la familia no sabía con certeza por qué había ingresado al agua.